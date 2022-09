La modelo Carmen Campuzano fue la cuarta eliminada del reality "MasterChef Celebrity 2022" luego de entregar un platillo mal logrado al jurado de la competencia; se trató de una lonchera de "preparación desordenada" -según los expertos-, hecha con verduras. "Me voy ganando experiencia, bonitas relaciones, cosas maravillosas. Agradezco infinitamente sus palabras, su cariño, sus enseñanzas, los admiro. Claro que hay mucha Campu, siempre mágica, etérea e inalcanzable, incansable, indestructible. Yo sé que les va a hacer falta el glamour, mi locura y hasta mi lentitud", dijo entre risas.

Las dificultades de Carmen Campuzano en la competencia

ESPECIAL/TV Azteca

La chef Betty Vázquez pasó por la estación de Campuzano y le recordó que el reto de ella era el de montar bonito. "Ese es tu coco", fue este el motivo de la eliminación de Carmen. Después de probar los platos, los jueces decidieron que el mejor fue el hecho por Alan Ibarra, a quien mandaron directamente al balcón y el peor fue el de Carmen.

"El sabor yo lo siento bien en general, está bien la sazón, sin embargo lo veo todo atiborrado, muy aglutinado. Es importante las bases del reto a mí en sabor me gusta, está rico, pero me hace ruido que las cosas que se pidieron no todas están", le explicó el chef José Ramón Castillo. Carmen, entre lágrimas, dijo que le generó tensión y estrés el problema de su dedo opuesto, en donde tiene menos movilidad y entorpece sus movimientos. Vázquez la tomó de las manos y le pidió que no se detuviera: "eres grande Carmen, has superado muchísimas cosas, el estar aquí, yo sé que es un reto".

Antes de dejar el mandil y retirarse del foro de televisión, la modelo dio las gracias por las críticas de los tres chefs, porque la hicieron crecer. Alejandra Ávalos expresó que le da tristeza que se vaya una gran compañera, "una amiga, que se empeña en superarse y mejorar".

FS