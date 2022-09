Este domingo durante el quinto programa de “MasterChef Celebrity” se celebró la Independencia de México con retos culinarios sobre la gastronomía mexicana, y los tamales fueron “el coco” de todos, pues el platillo hizo que se fueran a reto de eliminación a excepción de Talina Fernández, Macky y Marcelo Lara, quienes ganaron un reto anterior de garnachas donde les tocó preparar sopes.

Hubo una master class con un un chef experto en la realización de tamales, pero parece que nadie aprendió, porque fueron un desastre elaborando producto crudo, apelmazado y desabrido, así que no hubo más remedio que repetir el reto con la difícil decisión de que hubiera un expulsado, el cual fue Alan Ibarra de Magneto, quien al no estar presente en todo el programa, se fue directamente a reto de eliminación y como tampoco contó con la master class previa, pues hizo sus tamales cómo mejor pudo, pero esto no fue suficiente para los jueces y tuvo que abandonar el programa.

Cabe resaltar, que Alan estuvo muy seguido en los retos de eliminación las anteriores semanas y eso también pudo haber sido un factor que determinara su salida. En el show de este domingo también estuvieron ausentes Lorena Herrera y Nadia, esta última ya había notificado que se ausentó de las grabaciones porque se contagió de Covid-19 y que también había contagiado a su mamá, pero que ya se encuentra bien, de hecho en los avances del sexto programa se les puede ver ya en acción tanto a ella como a Lorena, sin embargo, queda averiguar si se irán directamente al reto de expulsión por haber faltado al programa.

