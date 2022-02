Marwán y su poesía regresan a México... ¡En concierto!

El cantautor español vuelve a México tras la gira de conciertos pospuestos en 2020 por la pandemia. Durante este tiempo, él también vivió la angustia de tener a un ser querido enfermo de coronavirus. Por fortuna, su padre se recuperó e incluso forma parte de la portada del disco "El viejo boxeador", cuyas canciones forman parte de la gira Round México 2022.

INSTAGRAM/@marwanoficial

En la imagen de portada del disco publicado en septiembre de 2020 lo acompaña su padre, un refugiado palestino, quien "en su infancia y adolescencia vivió situaciones que en nosotros serían impensables", como nacer en un campamento de refugiados y luchar en la Guerra de los Seis Días a los 16 años, relata Marwán en entrevista. "Me parecía que reflejaba muy bien el espíritu del disco, por eso el viejo boxeador, la vieja leyenda".

"Me hacía mucha ilusión compartir la portada con mi padre por ese motivo, lo que él ha sido y el ejemplo que nos ha dado se refleja en el título del disco, de superarse, de encontrar una vida bonita a pesar de todo", explica el también poeta.

Marwán recuerda cuando le contó a su padre que compartirían portada: "Se emocionó mucho, fue muy emotivo, porque fue cuando empezó la pandemia y él estaba hospitalizado por Covid, y en videollamada se lo conté justo cuando le dijeron que ya le iban a dar de alta. Poderle dar ese regalo fue muy bonito. Lo mejor que he hecho en mi vida es compartir una portada con mi padre".

"El viejo boxeador", su séptimo álbum, es más alegre y optimista que sus anteriores discos. Las letras están dedicadas al amor que inspira y ya no al imposible o al que destroza. Incluso tiene algunos ritmos bailables, aunque conserva su esencia musical: una mezcla entre balada pop y trova.

"Superé todos aquellos traumas de 'Mis paisajes interiores', mi anterior disco. Venía con el corazón bastante roto y simplemente pasó el tiempo, tenía las ganas de mejorar y de aprender de la vida. [El más reciente] es un disco que habla sobre la resiliencia, de salir a adelante, de las segundas y terceras oportunidades y que las cosas pueden ir a mejor a pesar de las caídas y golpes de la vida", detalla.

El cantautor se encuentra en México, en donde ofrecerá 10 conciertos acústicos, que recuerdan a los que dio desde su sala durante el confinamiento. Con boletos casi agotados, se presentará en Querétaro (febrero 17), León (18), Aguascalientes (19), Texcoco (24), Pachuca (25), Xalapa (26), Puebla (27), Monterrey (marzo 3), Saltillo (4) y cerrará en la Ciudad de México (5).

"Vengo con una gira casi entera en acústico, porque quería retomar el pulso en sitios no muy grandes, aforos más pequeños a lo que estoy acostumbrado aquí en México, también quería buscar esa proximidad con el público y que fuera un concepto muy íntimo", comenta.

"Tengo preparados algunos poemas porque especialmente aquí en México lo viven con una intensidad alucinante. Hace cuatro años me presenté en León y había gente que se sabía el poema de memoria, lo recitaba conmigo".

Además de los temas que componen el disco "El viejo boxeador", en los conciertos se incluirán canciones como "Un día de estos", "Animales", "Mi paracaídas" y "La vida cuesta", que relanzó a dúo con Leonel García. Y leerá algunos poemas de su cuarto libro, titulado "Una mujer en la garganta" (Planeta, 2021).

Respecto a la conexión que logran sus letras, Marwán comenta: "Creo que tengo como característica principal la potencia emocional de mis canciones y la gente se siente muy reflejada en general, lo que más me dicen es 'has contado mi historia'. Vengo de una tradición de cantautores que me han contado mi vida: Sabina, Serrat, Aute, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, Drexler, son mis ídolos y ellos me contaron mi vida y trato de continuar esa tradición".

AF