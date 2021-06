Marwán, un rebelde en época de streaming

Marwán cree en el espíritu bohemio de los trovadores para sobrevivir ante una época de inmediatez y streaming. El cantante español que tiene siete discos de estudio y ha colaborado con artistas como Rozalén, Leonel García y Jorge Drexler reconoce que aunque el camino no ha sido fácil, siempre hay un público cautivo de la música que él interpreta.

Para el también escritor las letras de los temas que crea son prioridad, por lo que más allá del sonido se interesa por los mensajes que sus canciones pueden llevar al público y confía en que aún con el auge de géneros más rítmicos, su música prevalecerá.

"No sobrevive entre mayorías, pero siempre va a haber ciertas minorías que busquen este tipo de canciones, gente que busque autenticidad, que no le guste lo superficial y necesite algo más profundo, algo que tenga un poco más de pozo, un mensaje de mayor calado y lo cierto es que en España y Latinoamérica siempre han disfrutado mucho de los buenos letristas y yo creo que eso a pesar de que haya fórmulas más inmediatas y que sea muy difícil que nos pongamos de moda, siempre va a gozar de buena salud", dijo Marwán en entrevista.

Aunque valora el apoyo de las plataformas de streaming, donde su música también navega, considera que en este ámbito el trabajo del artista no es retribuido como debería ser.

Él mismo se considera un rebelde ante las tendencias musicales, sobre todo ahora, con sus nuevos proyectos surgidos a partir de la pandemia, una época que le dio tiempo de reflexionar sobre sí mismo y su alrededor.

"Sentía que me había auto domesticado para ser aceptado o querido por la gente, por mis inseguridades, por no aceptar mi parte más oscura y ahora lo cierto es que me he abierto a esa parte más oscura a la parte que me gusta menos de mí", afirmó el autor.

Junto a su más reciente álbum, "El viejo boxeador", lanzó un poemario titulado "Una mujer en la garganta" y en él hace honor a otras personalidades con quienes comparte el ímpetu por lo clásico y bohemio. Por ejemplo el escritor Eduardo Galeano a quien hace honor con el título, por su famoso poema "La noche", que dice: "No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya; pero tengo una mujer atravesada en la garganta".

A su compatriota Joaquín Sabina le dedicó un soneto, Sesentaydiez, que le escribió en su cumpleaños número 70, pues lo considera una de sus mayores inspiraciones.

"Sabina es patrimonio de la humanidad, muchos empezamos a escribir porque un día escuchamos a Sabina y nos enamoramos de esas letras, de esas canciones que contaban nuestra vida y que la contaban de un modo tan certero y tan divertido a la vez", expresó.

Desde que comenzó el año retomó la gira que tenía para presentar su disco en España y planea hacerlo internacionalmente mientras las condiciones sanitarias se lo permitan. En su experiencia los nuevos shows con público presencial le han permitido una conexión más intensa debido a la añoranza que abarcan.

"Han sido conciertos un poco diferentes, incluso en el primer concierto donde la gente estaba todavía con mascarilla vi cómo la gente se expresaba con unas ganas, con tanta emoción contenida por todos estos meses de pandemia, que lo cierto es que en contra de lo que pueda parecer, yo creo que la gente disfruta más los conciertos ahora que antes, porque creo que cuando te prohíben algo, la fruta prohibida siempre sabe mucho más dulce", aseguró.

MB