Marvel Studios presenta su plan de estrenos para producciones animadas

Siendo Marvel Studios uno de los exponentes más esperados para la Comic-Con 2022, la productora ha comenzado a presentar algunas de las producciones que llegarán próximamente a la plataforma de Disney Plus, luego de que Brad Winderbaum, jefe de animación de Marvel Studios Animation anunció cuál será el plan a seguir para los siguientes dos años.

En uno de los primeros paneles de Marvel, Brad Winderbaum encabezó la conferencia al mostrar los primeros avances de lo que será la serie “I am Groot”, que constará de cinco episodios y enfocados a relatar los origines de este personajes presentado en la saga de “Los Guardianes de la Galaxia” en el Universo Cinematográfico de Marvel. El estreno se contempla para el 10 de agosto bajo la dirección de Kristen Lepore y con Vin Diesel en la voz protagonista del rebelde ser arbolado.

El animador indicó que uno de los principales propósitos de Marvel Studios es impulsar el talento animado para dar paso a nuevas historias de personajes ya conocidos, además de retomar otros que en su momento figuraron desde la animación 2D, por lo que también ya está sobre la mesa el estreno de “Spider Man Freshman Year”, en donde se contempla el regreso del héroe arácnido y “Harry Osborn”, en una historia situada antes de “Civil War” y con proyección de estrenarse en 2024.

Para “Spider Man Freshman Year”, el actor Charlie Cox ha sido confirmado para dar voz en este formato a su ya icónico personaje “Darevil”, a quién ahora dará continuidad dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de que Disney logró recuperar los derechos de la serie que produjo inicialmente Netflix y fue retomado para integrarlo a “Spider Man: No way home”, sin embargo, también se determinó que pese a ser una nueva serie de “Spider Man”, el personaje de “Peter Parker” no tendrá la voz de Tom Holland, quien ha dado vida al juvenil héroe en la reciente fase de Marvel Studios.

Otras producciones que se avecinan en este formato serán “X-Men ‘97”, “Marvel Zombies” y una nueva sesión de “What If…?”, siendo esta serie la que figuró como detonante para que Marvel Studios diera luz verde a explorar nuevas historias y personajes con más perspectivas haciendo uso de la animación.

MF