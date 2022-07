Definitivamente Marvel encontró una mina de oro al crear no solamente una saga, sino todo un “universo” de películas entrelazadas que cuentan una historia que parece no tener fin. El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se compone de casi 30 películas y algunas miniseries protagonizadas por diferentes superhéroes y personajes, todos inspirados en los cómics del legendario Stan Lee. El MCU es tan amplio que está dividido en diferentes “fases”, y cuenta con algunas de las películas más taquilleras de la historia que han convertido a algunos de sus protagonistas en los actores mejor pagados del momento.

El taquillero y aparentemente infinito Universo Cinematográfico de Marvel se compone de casi 30 películas. AP/ Jay Maidment

Con la relativamente reciente compra de Marvel por parte de Disney, todas las películas de la franquicia están disponibles en la plataforma Disney+, por lo que los que estén dispuestos a adentrarse en el Universo de Marvel pueden ver todas las películas y series en el orden correcto.

Recientemente llegó a los cines “Thor: Amor y trueno”, la cuarta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por Thor. ESPECIAL/MARVEL STUDIOS/DISNEY

La misma plataforma indica cuáles películas pertenecen a cada una de las fases, para que el televidente siga el hilo del MCU correctamente.

Saga del infinito

Las primeras 3 fases del Universo Cinematográfico de Marvel son nombradas la “Saga del infinito”, y en ellas se presenta a los diferentes superhéroes de Marvel que finalmente luchan contra un enemigo común.

Fase 1

-“Iron Man” (2008)

-“The Incredible Hulk” (2008)

-“Iron Man 2” (2010)

-“Thor” (2011)

-“Capitán América: El primer vengador” (2011)

-“The Avengers” (2012)

Fase 2

-“Iron Man 3” (2013)

-“Thor: un mundo oscuro” (2013)

-“Capitán América y el soldado de invierno (2014)

-“Guardianes de la Galaxia” (2014)

-“Avengers: Era de Ultrón” (2015)

-“Ant-Man” (2015)

Fase 3

-“Capitán América: Civil War” (2016)

-“Doctor Strange” (2016)

-“Guardianes de la Galaxia vol. 2” (2017)

-“Spider-man: Homecoming” (2017)

-“Thor: Ragnarok” (2017)

-“Black Panther” (2018)

-“Avengers: Infinity War” (2018)

-“Ant-Man and the Wasp” (2018)

-“Capitana Marvel” (2019)

-“Avengers: Endgame” (2019)

-“Spider-man: Far from home” (2019)

Fase 4

El inicio de la fase 4 del MCU coincide con la adquisición de Marvel por parte de Disney y el lanzamiento de la plataforma Disney+, por lo que la lista incluye a las exitosas miniseries que continúan con la historia de los personajes

Tom Hiddleston interpreta a Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel. ESPECIAL/ The Walt Disney Company México

-“Black Widow” (película, 2021)

-“Loki” (serie, 2021)

-“What if…?” (serie animada, 2021)

-“Wandavision” (serie, 2021)

-“Falcon y el soldado de invierno (serie, 2021)

-“Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos (película, 2021)

-“Eternals” (película, 2021)

-“Hawkeye” (serie, 2021)

-“Spider-man: No way home” (película, 2021)

-“Moon Knight” (serie, 2022)

-“Doctor Strange in the Multiverse of Madness (película, 2022)

-“Ms. Marvel” (serie, 2022)

-“Thor Love and Thunder” (película, 2022)

Próximamente

-“She Hulk” (serie, 2022)

-“Black Panther: Wakanda Forever” (película, 2022)

Recientemente, en la Comic-Con 2022 de San Diego, se anunció el estreno de las próximas películas y series pertenecientes a las futuras fases del Universo Cinematográfico de Marvel.

