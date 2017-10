Martha Mariana Castro, actriz de corazón

El próximo 23 de octubre a las 20:30 horas se estrenará por la señal de Azteca la telenovela “La hija pródiga”, melodrama de corte clásico que apela al tradicional formato de este tipo de emisiones y que espera tener la aceptación del público. Al respecto, la actriz Martha Mariana Castro comparte en entrevista el gusto de regresar a la televisión con un personaje muy distinto a los que ha hecho en su carrera, como lo hizo con “Yoli” en “Los Sánchez” y “Licha” en “Corazón en condominio”, quienes era, muy dicharacheras, ahora enfrentará el reto de meterse en la piel de una mujer dura y que guarda secretos importantes en la historia.

Su personaje es “Nora” y es la institutriz de las hermanas “Montejo”: “Alicia” (Isabel Burr) y “Pamela” (Andrea Martí). La historia aborda la desaparición de “Alicia” cuando tenía siete años, pasado el tiempo, ella regresa a buscar las respuestas que le hacen falta para saber de dónde viene y quién es en realidad.

“’Nora’ es una mujer muy dura, que ha tenido una vida misteriosa, con una parte muy oscura, es una mujer de escasa sonrisa, es bastante dedicada a sus temas religiosos, para orar y para sí misma, tiene un mundo muy de ella. Es una mujer muy obsesiva del orden de las cosas, muy cuadrada en su forma de ser y de pensar, nunca había trabajado un personaje así, es un rol muy bonito, muy interesante en la historia, me encantó porque no había tenido un papel de este tono en mi carrera”, expone la actriz.

Los protagonistas de la historia son Isabel Burr y Christian de la Campa, pero también participan Alejandro Camacho, Fernando Luján, Leonardo Daniel, Carmen Delgado y Sharis Cid entre otros. “A Alejandro Camacho lo adoro, tengo experiencias muy padres, él fue el primer actor que en una escena me dio una cachetada, jamás me voy a olvidar, estábamos atacados de la risa recordando anécdotas”.

TvAzteca presentó su nueva producción "La Hija Pródiga" grabada en #Acapulco. ¡No te pierdas los detalles en nuestra nueva edición! pic.twitter.com/H7InZ7xml0 — LACOSTA (@LacostaTV) 2 de septiembre de 2017

Abierta a las oportunidades

Desde la telenovela “Mirada de mujer “ en 1997 que Martha Mariana trabaja en Azteca, sin embargo, agradece que las televisoras hoy en día dejen a los actores trabajar donde mejor les parezca sin miedo al veto. Ella ahora trabaja por contrato y está abierta a las oportunidades que se presenten en su carrera.

“Me parece muy interesante para nosotros, esta forma nueva nos obliga sin querer, o queriendo, a buscar oportunidades de trabajo en otro lado, en otras televisoras sin que ya no estés en esas listas negras espantosas. En particular, yo estoy muy contenta, desde hace tiempo trabajando en Azteca, de Televisa me vine para acá con ‘Mirada de mujer’ y ahora estoy en un nuevo proyecto de esta empresa, me da mucho gusto que Azteca se reactive con proyectos totalmente propios. Alicia Carvajal (la productora de ‘La hija pródiga’) es con quien ya había querido trabajar”.

Trabajar en familia

“En la hija pródiga” también participa su esposo Fernando Luján, y comparte que es una experiencia que agradece, pues precisamente desde “Mirada de mujer” no volvían a compartir foro en otro proyecto. “Fue uno de los grandes motivos —trabajar con él— para tomar el papel de ‘Nora’ en mis manos. Cada quien ha hecho su carrera muy independiente el uno del otro, y la verdad que yo tenía mucha ilusión de volver a trabajar con Fernando, es un gran actor al que le tengo mucho que aprender, es increíble cómo puede haber un actor de tal entrega y de tal pasión”.