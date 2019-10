Martha Debayle está desolada por la muerte de su perro

Martha Debayle compartió en su cuenta de Instagram la triste noticia de la muerte de su perro Gastón, un Terranova que compartió su vida con ella durante una década.

A través de un emotivo video, la conductora mostró varios momentos con su mascota, la cual describe como un ser paciente y bondadoso.

"Hoy, con todo el dolor de mi corazón, me sentí comprometida con todos ustedes a compartirles que Gastón, nuestro Terranova de diez años, ya no está con nosotros. Gastón ha sido parte de nuestra familia desde que tenía 2 meses de edad y hasta hoy que tuvimos que dejarlo ir. El perro más noble, espectacular por dentro y por fuera. Paciente y bondadoso con todos los que lo rodeaban, desde con sus hermanos perrunos que se le colgaban de la cola hasta las barbas. Con todos nuestros hijos con quien jugaba fútbol y go fetch, hasta con Juan y conmigo con quien jugaba luchitas, revolcadas y jaladas de trapo", recordó.

Debayle contó que Gastón fue testigo de los momentos familiares más importantes en su vida.

"Fue parte de todo nuestro noviazgo y matrimonio y estuvo con nosotros nuestros primeros diez años juntos, fue "nuestro perro".

Los terranovas al ser una raza gigante no duran más de 7/8 años pero por todo el amor, cuidado y atención que recibió de todo el equipo de esta casa, vivió 10 años muy felices.

Entre la vejez, su cuerpo gigante que ya le pesaba mucho, su epilepsia, un tumor en el bazo, el dolor de la cadera y articulaciones, y una úlcera, Gaston vivía con dolores, cansancio crónico, muy medicado y muchas idas al veterinario. Tratamos de darle la mejor calidad de vida y tratar de estirarle su estancia en este mundo lo más que pudimos, pero continuar ya no era lo mejor para él".

Con pesar, la conductora explicó que debido al estado delicado desalud de Gastón, decidieron que ya era momento de que su cuerpo y alma descansaran en paz.

"Entre todos y junto con los Doctores Ernesto Ávila y Nacho Berttol decidimos que ya era justo que descansara y liberar su alma de un cuerpo que ya no le servía. Todos los que lo amábamos y vimos crecer estuvimos juntos acompañándolo hasta el final. Todos en esta casa estamos desolados, pero el amor no es egoísta. Él fue parte también de todos ustedes así es que, a nombre de Spiderman, mío y de nuestros hijos, gracias a todos los que siempre lo cuidaron, quisieron, celebraron y admiraron. Gracias a Norma Lamuño por dejarme cuidar a un ser tan excepcional. Y a mi adorado Gastón, rest in peace my love, your are loved and free. M&D".

