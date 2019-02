Maroon 5 divide opiniones en el Super Bowl LIII

Mientras unos decían: “Maroon 5 tuvo la oportunidad de hacer el medio tiempo más épico de la historia, pero le valió”, otros usuarios de redes sociales señalaron que la participación de la agrupación liderada por Adam Levine fue lo mejor del partido.

Así fue, como cada año, el show de medio tiempo del Super Bowl dividió las opiniones; de hecho, la tendencia se inclinó hacia los comentarios negativos que calificaron la actuación de la banda como “simple”, y es que pese a que interpretaron éxitos como “She Will Be Loved” y “Moves Like Jagger”, no lograron convencer a los internautas.

Sin embargo, lo que se vio por televisión fue todo lo contrario, pues se pudo observar que la gente bailó todo el tiempo, mientras el líder de la agrupación contoneaba sus caderas y se despojaba de su playera. Así fue, el show comenzó cuando el escenario, con forma de una letra M, se encendió para recibir a los integrantes de Maroon 5, quienes abrieron con la canción “Hard to breathe”.

Para su presentación, la banda californiana tuvo como invitado especial a Bob Esponja; así es, el famoso personaje amarillo de Nickelodeon apareció unos segundos a manera de homenaje de su creador, Stephen Hillenburg, quien falleció recientemente.

Teniendo como escenario el Mercedes-Benz Stadium, la agrupación también estuvo acompañada por los raperos Travis Scott y Big Boi.

Con esta presentación, Maroon 5 se une a estrellas de la talla de Madonna, Coldplay, Bruno Mars, entre otros, quienes cosecharon audiencias millonarias con sus respectivos espectáculos.