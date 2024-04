Yolanda Andrade enfrenta nuevamente problemas de salud

La conductora de televisión, Yolanda Andrade, nuevamente se encuentra enfrentando una situación complicada de salud, lo que la orillo a pasar varios días postrada en cama.

En declaraciones a la prensa, hace una semana, la presentadora compartió que no se encontraba bien de salud, debido a que había experimentado molestias en uno de sus ojos , el cual se vio afectado debido a su diagnóstico previo de aneurisma cerebral.

"Me alegra verlos a todos, pero no me siento tan bien", detalló. "Yo creo que voy a reportarme con mi equipo. Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien".

Luego de estas declaraciones, la periodista Inés Moreno declaró que Yolanda ha estado postrada en cama y en un estado delicado.

A través de su canal de YouTube, la comunicadora afirmó que Andrade experimentó una recaída después de grabar uno de sus programas: "Su ojo estaba muy mal y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal. Obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo", añadió.

Afortunadamente, Yolanda ya está recibiendo tratamiento y medicación , pero se le ha recomendado un descanso total. "No puede salir a la calle porque está en plena recuperación", comentó Moreno.

Hasta el momento, Andrade no ha proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud . Sin embargo, este jueves publicó un video en el que se muestra recibiendo un masaje en la espalda.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o se abomba y se llena de sangre y que a su vez puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral.

En el artículo se señala que si este se rompe ocasionaría problemas de salud graves, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma o incluso la muerte.

