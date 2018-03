Marjorie de Sousa comparte foto en traje de baño

La actriz Marjorie de Sousa deseó un feliz viernes a sus seguidores con una foto en traje de baño.

En la imagen, Marjorie aparece con una prenda de color negro, que permite ver parte de su escote, brazos y piernas.

"Nada mejor que saber que llegó el viernes. ¿Cumpliste tus metas esta semana? Donde quiera que estés comparte con tus seres amados y disfruta de la vida... #Felizviernes", escribió para acompañar la fotografía.

Su publicación en Instagram tiene ya más de 120 mil "me gusta" y más de mil comentarios que, en su mayoría, destacan la belleza de Marjorie.

El pasado febrero, con motivo de su trabajo en la serie "Al otro lado del mundo", Marjorie dijo sobre las críticas:

"Si tú sabes y estás segura de lo que está bien, lo que diga el mundo entero no importa, porque no viven contigo, no te mantienen y sólo hablan porque tienen lengua".

OA