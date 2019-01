Marisol Sosa desea que José José se recupere y pueda verlo otra vez

La cantante Marisol Sosa, quien festejará junto al cantautor Gil Rivera el cumpleaños número 71 de José José, el próximo 16 de febrero, desea que su padre se esté recuperando y pueda verlo otra vez.

En declaraciones a la prensa, Marisol hizo votos porque este homenaje llegue hasta los oídos de su padre al que no ve desde el año pasado, después de que fue llevado a Miami, Florida, donde sigue la recuperación de su salud al cuidado de su hermana Sara Sosa.

"Siempre seré la hija de José José, pero agradezco al cielo por mis talentos que hoy me ponen en este concierto de Gil Rivera, quien me invitó a ser parte de este tributo a mi padre y que yo sea junto con las otras compañeras una 'Nereida' para el maestro Gil, sobre todo porque estaré cantando con él un par de canciones dedicadas a quien me dio la vida".

"A mi padre lo han matado en varias publicaciones, a Dios gracias él está bien y solo estamos en espera de poderlo ver y de que se esté recuperando, y antes de espantarme con alguna publicación checo de que medio es y de inmediato busco alguna comunicación directa, para estar segura", finalizó.

JB