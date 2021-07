Marisol González le puso una pausa al trabajo, y entre lágrimas se despidió del programa "Hoy" donde es conductora desde hace varios años.

González confesó que tomar la decisión no fue nada fácil, pues ella siempre ha trabajado y en este proyecto de Televisa se ha sentido muy cómoda y contenta con el elenco del matutino, sin embargo, detalló que por acuerdo familiar es necesario que por un tiempo se aleje del trabajo en televisión.

"Me cuesta mucho trabajo hablar, no sé ni por dónde empezar, pero de repente nos queremos partir en mil y queremos que todo esté bien, que todo esté al 100… Hoy me toca darme un tiempo con mi familia, digo, aquí he formado una familia hermosa, siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba", dijo.

Marisol González, pareja del futbolista Rafael Márquez Lugo y con quien tiene dos hijos, enfatizó que en este momento desea darle prioridad a su faceta como mamá y esposa, pero no quitó el dedo del renglón al decir que le gustaría mucho regresar al matutino en un futuro.

"Se han portado todos increíble, producción, mis compañeros, cabina, todos, todos, no acabaría y me cuesta mucho porque no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, pero por ahora, es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, esa parte de mamá, de esposa, y pues para atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida. Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto y me han hecho crecer tanto y los quiero mucho".

Compañeros dedican palabras a Marisol González en "Hoy"

Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona, le dedicaron mensajes de agradecimiento y externaron que sin duda alguna la iban a extrañar, palabras que Marisol correspondió sin poder evitar derramar algunas lágrimas.

"Las quiero y le agradezco mucho a todos porque, sin duda, me ayudó mucho a crecer, a sentirme mejor en todos los sentidos porque, la verdad, lo que da "Hoy" es maravilloso y gracias por ser mi familia, también ustedes".

Hace unos días, Anette Michel estuvo como conductora invitada haciendo mancuerna con Legarreta; Galilea Montijo se encontraba de vacaciones mientras la exconductora de "MasterChef México" era bienvenida a Televisa.

MF