Mario Bautista besa a Karol Sevilla, ¿Hay Romance en camino? 

El cantante e influencer Mario bautista ha dado mucho de que hablar esta última semana, pues su relación con Karol Sevilla parece ha ido más allá que una simple amistad, el momento ocurrió luego de que el intérprete de “Brindo” tuvo un gesto muy especial con la actriz y cantante el día de San Valentín.

Luego de hacer un streaming para promocionar su actual sencillo “Anonimo”, Bautista culminó el momento con un beso a Sevilla. Durante el evento agradeció a sus fanáticos y confeso sentirse feliz por el romántico día.

La reacción de Karol no dejo esperar, pues en ningún momento se sintió incómoda por el hecho y aprovecho para también celebrar junto a las "bautisters", el lanzamiento musical de su amigo, agregando que está pasando por una etapa de reflexión en el terreno amoroso, ya que lo que vivió en su anterior relación con Emilio Osorio, la dejó con una mala experiencia al ser criticada de no prestarle suficiente atención al hijo de Niurka Marcos.

Desde que fueron vistos juntos en uno de los últimos conciertos ofrecidos por la agrupación RBD en enero, Mario y Karol han mantenido actitudes que han desconcertado a sus fanáticos, ya que no han formalizado públicamente su relación amorosa. "La verdad es que los dos estamos solteros, así que no le debemos nada a nadie. Estamos muy contentos de los lugares a los que hemos ido, nos tomamos un vinito. Así que vamos muy bien", aclaró Karol en una entrevista con medios, dejando en claro que no hay necesidad de apresurar las cosas.