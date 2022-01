Maribel Guardia: La actriz habla sobre su experiencia tras contagiarse de COVID

Maribel Guardia enfrentó fuertes secuelas tras haberse contagiado del virus del COVID-19

La actriz pudo constatar la gravedad de la enfermedad y sus estragos después de haberla enfrentado por segunda ocasión hace algunos días, a pesar de que su segunda experiencia no fue tan grave como la primera.

Fue el pasado lunes cuando declaró que ya se había recuperado del segundo contagio, y que afortunadamente tuvo síntomas leves gracias a que ya tenía tres vacunas aplicadas.

"Me empezó con frío en los pies, como que me lloraban los ojos y ya al tercer día como que amanecí mormada, me fui a hacer la prueba y salió positiva, para esto, mi nuera se había sentido mal, traía tos y total que todos salieron contagiados, fue por una de mis muchachas que también están vacunadas, gracias a Dios, ella fue la que nos contagió", contó en entrevista.

Aunque ahora no ha percibido ninguna secuela, recuerda que hace un año, cuando se contagió por primera vez sí tuvo consecuencias graves, que le afectaron incluso en el trabajo, pues la más importante fue problemas de memoria.

"Me llamaban para programas de esos de juegos de memoria, y yo decía que no porque no daba una, veía un vaso y no le podía decir vaso, fue muy duro y hablando con los compañeros a muchos les pasó en diferentes áreas. Hay gente que le afecta al corazón o que un año después le pasaron cosas feas en temas de salud", señaló.

Poco a poco ha ido recuperando la memoria practicando y leyendo mucho, pues en su carrera es esencial memorizar libretos. Además, éste no fue el único estrago, sino que también afectó su condición física, que para ella es muy importante, ya que ha destacado por su belleza.

"Se me caía mucho el cabello, además lo traía muy opaco, fue muy duro, apenas se me está recuperando", detalló.

Maribel Guardia busca reintegrarse a los proyectos

Tras obtener una prueba negativa en los próximos días se podrá reintegrar al equipo de "El tenorio cómico", en teatro, donde la sustituyó Liliana Arriaga "La Chupitos", a quien agradece porque considera una amiga más que compañera.

Además, se reintegrará al rodaje de la segunda parte de la novela "Corona de Lágrimas", producción en la cual José Alberto Castro extremó precauciones una vez que recibió la noticia del contagio de Maribel.

"Le avisé al 'Güero' Castro y súper amable me dijo: 'no te preocupes, gracias a Dios la novela no está al aire', y han sido muy cuidadosos. Todos los lunes nos hacen pruebas y en esos días le hicieron pruebas de PCR a todos porque es más fidedigna. Además, las chicas de maquillaje y peinado siempre te arreglan con tapabocas y careta, gracias a eso estamos protegidos un poco más, pero no exentos".

MF