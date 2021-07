Mariana Macías va por la corona de Miss Grand International

El pasado 1 de julio se realizó la final de Miss México 2021, certamen del que surgieron dos reinas: Miss México y Miss México Grand.

Mariana Macías, Miss Jalisco, obtuvo la corona del segundo título, por lo que participará como representante de México en Miss Grand International.

En octubre del 2021, Mariana Macías viajará a Tailandia para participar en el certamen Miss Grand International; el concurso este año realizará su novena edición. Mientras tanto, Karolina Vidales, originaria de Michoacán, viajará en diciembre próximo a Puerto Rico para competir por la corona de Miss Mundo.

En entrevista con EL INFORMADOR, Mariana de 25 años, originaria de Chapala, Jalisco, habla sobre las emociones que le causa ser parte de un evento tan importante a nivel mundial: “En realidad ha sido bastante trabajo y mucho esfuerzo para lograr este triunfo y creo que es lo que me da más satisfacción y por eso lo celebro tanto”.

Recordó que ya tuvo una reunión vía Zoom con sus directores nacionales: “Vamos a trabajar en diferentes aspectos, que es lo que nos pide la organización internacional”. Mariana tomará clases de pasarela, oratoria e idiomas, quiere seguir desarrollándose en el inglés y aprender lo básico del tailandés. Sobre si ya pensó en el diseñador que trabajará con ella, resaltó que ha estado colaborando previamente con Edgar Lozzano, pero está abierta a otras propuestas.

Explica Mariana que Miss Grand International se enfoca en que las participantes tengan conocimiento y características para el modelaje, que tengan buena pasarela, además de resaltar su belleza tanto física como interna: “Son aspectos que voy a estar trabajando de la mano de una agencia de modelaje que está en Guadalajara, que es donde me voy a estar apoyando”.

Miss Grand International es calificado como un concurso tipo show. El presidente de este proyecto es Nawat Itsaragrisil y su concurso es de los más esperados. De ser ganadora, Mariana se quedaría a vivir un año en Tailandia para desarrollar su reinado.

Cabe señalar que Miss Grand International es un concurso de belleza recién creado (2013) que se realiza anualmente, convocando candidatas de diferentes países y territorios autónomos.

Mariana Macías nació en Chapala, es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara e instructora de spinning y pesas. ESPECIAL/Miss México

A paso constante

Mariana desde los 16 años se interesó en el modelaje, hasta los 18 fue cuando comenzó en una agencia y se dio cuenta que no era lo que esperaba, pero no se rindió. Participó en el concurso de la Embajadora del Mariachi y la Charrería donde obtuvo el tercer lugar. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara, además es instructora de spinning y pesas.

Cabe resaltar que hasta ahora, en las ocho ediciones de Miss Grand International, no ha ganado ninguna mexicana, por lo que Mariana dará lo mejor de sí para lograr el triunfo. En tanto, en 2018, Vanessa Ponce de León se coronó como la primera mexicana en ganar Miss Mundo y ahora Karolina buscará la segunda corona para nuestro país.

Coronavirus entre las participantes

La final de Miss México se realizó en Chihuahua y al término del evento se dio a conocer que varias de las concursantes habían dado positivo a la COVID-19. Por ello, Mariana se ha estado realizando pruebas y hasta el momento ha dado negativo.

“La organización siempre estuvo cuidando que cada una de las actividades estuviera cumpliendo con las medidas necesarias; sin embargo, todos estamos expuestos, desde el hecho de salir de casa, pues seguimos en pandemia, esto no ha terminado aunque estemos en campaña de vacunación. Y sí, resultaron algunas de mis compañeras positivas. En mi caso, siempre estuve cuidándome y considero que también somos responsables de nuestra propia salud. Ahora que regresé con mi familia me he seguido cuidado, porque sé que estuve en contacto con algunas personas que fueron positivas, así que he estado teniendo cuidado con eso”.

La participante de Chihuahua fue quien comenzó con los síntomas: le aplicaron la prueba, salió positiva y la aislaron con los cuidados médicos. Mariana comparte que les hicieron la prueba a todas; dieron negativo, por lo que continuaron con la final. Sin embargo, antes de que regresaran a sus casas, les aplicaron nuevas pruebas y es cuando salieron otras chicas positivas: “La organización les dio hospedaje y atención médica en lo que se sentían mejor y daban negativo a la prueba. Miss Chihuahua ya está en su casa y está en observación”, finalizó Mariana.

EL DATO

Disfruta la final de Miss México

Hoy, domingo 11 de julio, a las 21:00 horas, a través de Sky y Televisa Guadalajara.