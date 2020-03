Mariah Carey disfruta de la cuarentena haciendo ejercicio en casa

La cantante Mariah Carey no detiene su rutina de ejercicios a pesar de las medidas impuestas por el gobierno ordenando no salir de casa tras la propagación del COVID-19.

La intérprete de “All i want for christmas is you” compartió un video a través de redes sociales donde luce unos guantes negros, gafas de sol y sandalias, y se protege con desinfectante en aerosol mientras se ejercita.

Durante la cuarentena, la cantante ha estado compartiendo imágenes y videos de cómo sobrelleva sus días, invitando a sus seguidores a no salir de casa, así como tomar medidas para prevenirse.

“Mantente en casa y activo con guantes”, escribió Carey.

La canción que se escucha de fondo, se trata de "It's Like That", sencillo que Mariah canta junto a Fatman Scoop y Jermaine Dupri.

La mayoría de los artistas han aprovechado el aislamiento social para compartir con sus fans contenido como música, tutoriales y experiencias ante las medidas para evitar la propagación del coronavirus en sus respectivos países.

Hace unos días fue Gal Gadot quien se volvió tendencia tras unir a varias celebridades para cantar “Imagine”, de John Lennon, en un video que compartió.

Otros artistas como Chris Martin, Alejandro Sanz y David Bisbal han ofrecido conciertos en vivo en sus redes sociales para pasar el rato mientras disminuye el peligro de la epidemia.

El video de Mariah Carey compartido en Instagram ya supera las 650 mil reproducciones y cuenta con más de 130 mil “me gusta”.

AC