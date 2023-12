Mariah Carey, Luis Miguel y Michael Bublé son los más escuchados durante Navidad

¡La época más maravillosa del año ya está aquí! Y en Spotify, la creación de playlists navideñas por parte de usuarios a nivel global ha aumentado más de un 1400% desde principios de noviembre.

Pero eso no es todo, desde el artista navideño más reproducido en México, Luis Miguel, hasta la canción navideña más escuchada en el país y a nivel global, “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, Spotify tiene todas las tendencias musicales de este año.

Los favoritos de Navidad 2023. En México los artistas más reproducidos en esta época son:

1. Luis Miguel

2. Mariah Carey

3. Michael Bublé

4. Wham!

5. Sia

6. Tatiana

7. Pandora

8. Frank Sinatra

9. Ariana Grande

10. Yuri

Mientras que el álbum navideño más reproducido a nivel mundial este año es “Christmas” de Michael Bublé, que también es el álbum navideño más reproducido de todos los tiempos en Spotify. A nivel mundial, los cinco artistas navideños más reproducidos son: Michael Bublé, Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande y Frank Sinatra. Dato curioso: a nivel global los fans en Spotify reproducen más música navideña los domingos.

¡Los villancicos de la temporada! Con un mix de canciones de todas las épocas 50, 60, 80, 90 y 2000, las canciones navideñas más reproducidas en México son:

1. “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey (1994)

2. “Last Christmas” de Wham! (1984)

3. “Snowman” de Sia (2018)

4. “Santa Claus llegó a la ciudad” de Luis Miguel (2006)

5. “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms (1957)

6. “Rocking around the Christmas Tree” de Brenda Lee (1964)

7. “Feliz Navidad” de José Feliciano (2001)

8. “Santa tell me” de Ariana Grande (2014)

9. “It’s the most wonderful time of the year” de Andy Williams (1963)

10. “It’s beginning to look a lot like Christmas” de Michael Bublé (2011)

Clásicos. Cuando se trata de nuevos éxitos navideños (lanzados en los últimos cinco años), estas canciones lideran las reproducciones a nivel mundial:

1. “Merry Christmas” de Ed Sheeran y Elton John

2. “Santa, Can’t You Hear Me” de Ariana Grande y Kelly Clarkson

3. “Christmas Tree Farm” de Taylor Swift

4. “Like It’s Christmas” de The Jonas Brothers

5. “Winter Wonderland - Spotify Singles” de Laufey

