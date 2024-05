El 5 de octubre de 2024 se llevará a cabo el primer festival dedicado a la música de la subcultura, llamado We Missed Ourselves, en el Velódromo Olímpico, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

We Missed Ourselves es organizado por Dreamers Entertainment y Cacique Entertainment, este último solía estar a cargo del México Metal Fest.

El lineup del festival fue revelado y grandes bandas estarán presentes, quienes minuciosamente fueron elegidas como Falling In Reverse, como headliner; Killswitch Engage; como banda sorpresa Escape the Fate, Thursday, Hawthorne Heights, Fit for a King, Crown the Empire, Veil of Maya y AXTY.

Precios de los boletos

El boletaje en preventa, llamada Fase Emo, se ha agotado, por lo que te contamos cuáles son los abonos disponibles.

General:

Fase A: 2 mil 750 pesos

Fase B: 3 mil 850 pesos

Grada (Asientos asegurados. Área sin techo): 2 mil 200

Preferente:

Fase A: 3 mil 850 pesos

Fase B: 4 mil 400 pesos

Grada (Asientos asegurados. Área techada): 4 mil 400 pesos

Es preciso dar a conocer que en la compra de la entrada preferente además de dar acceso a espacios más cercanos al escenario, incluyen una playera conmemorativa del evento que se puede recoger el 5 de octubre en una carpa de canje.

¿Dónde comprar los boletos?

La entradas pueden comprarse en línea a través de Boletia, con la posibilidad de pagarlos a 3 y 12 meses sin intereses. Asimismo, hay puntos de venta físicos oficiales en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

EE