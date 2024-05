Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 20 al 26 de mayo

Aries

Querido Aries, prepárate para sacarle jugo a las oportunidades que te esperan con el sol en Géminis. Tu red de contactos sociales será tu mejor aliada, impulsándote hacia adelante con una energía muy positiva.

Este es el momento perfecto para avanzar rápidamente en tus planes y proyectos, pero recuerda mantener cierta discreción.

Tu creatividad estará en su punto más alto, y es el momento de aprovechar tus relaciones para alcanzar tus sueños y deseos sin dejar que las preocupaciones te detengan.

No te preocupes por lo que los demás puedan decir, es tu turno de recibir y cosechar los frutos de tus esfuerzos, especialmente con el apoyo del sol en Géminis, Venus en Géminis y Júpiter a tu favor.

Tauro

Tauro, estás en medio de un proceso fascinante de cambio y maduración. Te das cuenta de lo lejos que has llegado y decides que es momento de establecer límites y decir "hasta aquí". Reconoces tu fuerza, poder y bondad, así como la capacidad de desprenderte de lo que ya no te sirve.

Es hora de sacudir el árbol y dejar caer lo que está podrido, sin apegarte a nada negativo. Envía amor y bendiciones, eso te beneficiará, especialmente con el sol en Géminis marcando el inicio de tu ciclo solar, el momento de hacer realidad tus sueños. Guarda tus planes en secreto y actúa con confianza.

Esta semana promete buenas ventas, negociaciones fructíferas y cambios positivos en tus ingresos. Tu creatividad estará en alza. Además, alguien del pasado podría regresar con propuestas que mejorarán tanto tu vida personal como económica.

Géminis

Géminis, es hora de lanzarte a la aventura y disfrutar de la vida al máximo. Estás en tu ciclo, y con la llegada de Júpiter a tu signo, nada puede detenerte. Aprovecha las poderosas energías de Júpiter, el sol y Venus a tu favor. Pero recuerda, guarda tus planes y proyectos para ti mismo, evita contar todo a quien quiera escuchar. Mantén la información solo para tu círculo más cercano y tu espejo.

Esta semana será mágica para ti, con oportunidades de viaje, cambios financieros y relaciones sentimentales favorables. Puede que te sientas abrumado por las responsabilidades, pero es crucial que no pierdas tu centro.

Si alguien intenta juzgarte o criticarte, pregúntales qué han hecho para tener derecho a opinar sobre tu vida. Mantente enfocado en tus metas y no te detengas por nada ni nadie.

Cáncer

Querido Cáncer, prepárate para abrazar los cambios que están llegando a tu vida, especialmente en el ámbito laboral y profesional. Se están presentando oportunidades extraordinarias que están llenando tu agenda hasta el tope.

Es crucial que reserves tiempo para ti y tus seres queridos, así como para el ejercicio y el descanso, ya que las responsabilidades están aumentando y seguirán en aumento. Con el sol en Géminis, se avecinan una gran cantidad de nuevos proyectos y oportunidades, por lo que es momento de estar activo y tomar acción.

Esta es una temporada propicia para realizar compras, ventas, negociaciones e inversiones, tanto en términos de dinero como en términos de inversión en ti mismo. Aprovecha tu fuerza, poder, energía e inteligencia para avanzar y mejorar tus ingresos. Si estás buscando cambiar tu perspectiva de vida, esta es la semana que has estado esperando.

La entrada de Júpiter en Géminis a partir del día 25 será especialmente positiva para ti, tu familia y tus nuevos proyectos. Es el momento de aprovechar al máximo esta energía para impulsar tus metas y aspiraciones.

Leo

Querido Leo, es hora de abordar eso que has estado posponiendo en áreas importantes de tu vida: ya sea en el hogar, en lo personal o en lo profesional. Es el momento de enfrentarlo, llegar a acuerdos y negociaciones para vivir en paz y armonía.

Si estás planeando viajes, esta semana es ideal para llevarlos a cabo. Además, hay algo que has estado esperando y que finalmente llegará a ti, como resultado de tu esfuerzo, dedicación y compromiso.

En cuanto a tu economía, se avecinan cambios que te permitirán hacer algo nuevo y diferente, aprovechando tus habilidades sociales y carisma para abrir nuevas puertas y obtener beneficios.

Para los Virgo, la semana promete abundancia, éxito y crecimiento espiritual, con una mayor intuición y percepción gracias a la influencia del sol en Géminis, Venus y Júpiter. Estos astros están alineados para brindarte beneficios significativos en todos los aspectos de tu vida.

Virgo

Querido Virgo, en todo lo que estés manejando en términos laborales, profesionales y económicos, ya sabes lo importante que es guardar discreción. Eres experto en hablar solo lo necesario y en el momento adecuado. Confía en tu voz interior, en tu intuición y percepción, esos impulsos que te dicen cuándo es el momento adecuado para actuar y cuándo es mejor esperar.

Esta semana, tu intuición estará especialmente aguda, así que úsala a tu favor en reuniones, eventos y negociaciones. Todo lo que emprendas será beneficioso tanto para ti como para tus seres queridos. Mantente atento a nuevas propuestas en tu ámbito laboral y profesional, ya que lo que se presente esta semana podría tener resultados positivos en tu economía.

Asegúrate de que cualquier inversión o compra que tengas en mente sea una decisión sabia y beneficiosa para ti y tu familia, brindándote mayor tranquilidad y libertad de acción en el futuro. Confía en ti mismo y en tus instintos, y verás cómo todo fluye en la dirección correcta.

Libra

Querido Libra, es momento de actuar con rapidez y decisión. Deja de lado la tendencia a sobreanalizar y observar todas las opciones una y otra vez. Si ya has reflexionado y sentido lo necesario, es hora de poner en marcha tus planes sin postergarlos más.

Esta semana, los planetas están alineados para impulsarte hacia adelante, con Venus en Géminis y Júpiter también en este signo, todo conspira a tu favor.

Levántate y haz que las cosas sucedan, no importa lo que otros digan o piensen. Lo importante es lo que tú estás haciendo y lo que estás logrando. No necesitas compartir tus planes con todos, simplemente actúa y deja que los resultados hablen por sí mismos.

Recuerda que los beneficios que recibas son el fruto de tu propio esfuerzo y dedicación. Si bien es bueno compartir tus logros, no olvides quién fue el verdadero arquitecto de todo esto. Es tu momento de brillar y de cosechar los frutos de tus acciones.

Escorpión

Querido Escorpión, este es un momento en el que el magnetismo y la atracción química están a tu favor. Aprovecha esta energía porque actúa como llave mágica para abrir cualquier puerta, incluso las más difíciles.

Del 20 al 23 son días especialmente importantes, donde tus proyectos y negociaciones pueden llegar a acuerdos muy beneficiosos tanto para ti como para los involucrados, tanto a nivel local como internacional.

Con la influencia de Júpiter en Tauro hasta el día 25, todo lo que iniciaste o planificaste a finales de octubre y principios de noviembre, durante tu ciclo de Escorpión, está dando resultados ahora en el ciclo de Géminis. Mantén la discreción y sigue adelante, recogiendo los frutos de tus esfuerzos.

Sagitario

Querido Sagitario, tu brillo es innegable, y si alguien se siente molesto por ello, que se ponga lentes. Estás en un momento perfecto, rodeado de las personas adecuadas, para dar esos pasos gigantes que llevas planeando desde mayo o junio del año pasado. Esta semana es especialmente auspiciosa para ti.

Con Júpiter en Géminis, que es nuestro planeta, y con Venus también en Géminis, la energía está en tu favor. Es hora de ser transparente en todas las áreas de tu vida, tanto física, mental como espiritualmente, especialmente en el ámbito laboral. Has estado cerrando ciclos en todas las áreas de tu vida, y ahora es el momento de avanzar con confianza.

Esta semana, prepárate para recibir propuestas, reconocimientos y recompensas por tus esfuerzos. Has dejado atrás lo que ya no te servía, especialmente después de los eclipses de marzo y abril del año pasado. Ahora, es momento de disfrutar de la abundancia, el triunfo y la prosperidad, y compartirlos con quienes están cerca de ti.

Capricornio

Querido Capricornio, es momento de celebrar el florecimiento de todo lo que has sembrado. Las semillas que plantaste en octubre y noviembre del 2023 comenzarán a dar frutos esta semana y la próxima, y estos logros se mantendrán contigo durante los próximos tres meses.

Esto significa 90 días de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad que no solo durarán ese tiempo, sino que marcarán el inicio de un período continuo de crecimiento y realización.

Tus sueños, deseos y anhelos están empezando a materializarse, beneficiándote a ti y a las personas cercanas a ti, especialmente tu familia y seres queridos. Si te has alejado de personas que no deberían estar en tu vida, ha valido la pena. A veces, es necesario tomar decisiones difíciles para avanzar hacia donde realmente deseas estar.

Acuario

Queridos Acuarios, es hora de quitarse el antifaz y ver las cosas tal como son. Todo lo que has experimentado en las últimas semanas ha sido parte de tu crecimiento, maduración y aprendizaje. Como un signo de aire, con Urano como tu planeta regente y la conjunción de Júpiter en Tauro, junto con la influencia de Venus y el sol en Géminis, tienes todas las herramientas para hacer realidad tus sueños.

No postergues más tus metas y deseos. Este es el momento perfecto para enviar esos correos, tocar esas puertas y hacer esas llamadas que te acercarán a tus objetivos. La energía está de tu lado, queridos Acuarios, y con la entrada de Júpiter en Géminis el próximo 25 de mayo, la fortuna, la abundancia y la prosperidad estarán a tu alcance.

Te invito a que te detengas por un momento, te mires al espejo y te digas a ti mismo: "Yo soy [tu nombre]. Me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Me merezco todo, absolutamente todo, porque siempre he dado lo mejor de mí". Haz esta afirmación esta semana y verás grandes cambios y resultados en tu vida, querido Acuario.

Piscis

Querido Piscis, esta semana es perfecta para la planificación y realización de viajes, así como para considerar cambios en tu hogar, como mudanzas o remodelaciones. Es el momento de iniciar algo por tu cuenta y cerrar ciclos que ya no te sirven. La alineación planetaria es favorable, con influencias positivas de Júpiter, Venus, Mercurio, el sol y Urano.

Recuerda alejarte de chismes y comentarios negativos. Si están hablando de ti, significa que estás en la mente y el corazón de las personas, y eso es positivo. Este es el momento de convertir tus ideas en realidad, especialmente en relación con viajes, cambios en el hogar y nuevos proyectos.

A partir del 22 o 23, puedes esperar recibir una excelente noticia relacionada con documentos, contratos o cambios en tu economía, lo que te brindará paz y serenidad. Mantén una actitud positiva y receptiva, querido Piscis, porque el universo está conspirando a tu favor esta semana.

Con información de Mizada Mohamed

MF