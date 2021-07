Mariah Angeliq y el “no” a los indeseables

La cantante estadounidense Mariah Angeliq presenta “Bobo”, nuevo sencillo en colaboración con las cantantes Bad Gyal y María Becerra. El tema es una versión en español de “No Scrubs”, del trio TLC: “Desde chiquita escuché esta canción. Es un himno para las mujeres”. Mariah, de 21 años, creció en un ambiente musical en inglés, pero desde los 16 años dio el giro al español: “¿Por qué no hacer eso? Va con mi historia, me pega el flow. Quise unirme con dos mujeres más para recrear este momento de nuevo, tener el mismo impacto”, comentó Mariah Angeliq en entrevista con EL INFORMADOR.

El tema habla de la libertad femenina al decirle “no” a un tipo de hombre. De ese pretendiente indeseado, la músico comentó: “No quieren un bobo, no quieren alguien que sea un charlatán, un tipo regular, tonto. Queremos algo mejor que eso. Fue fácil traducirlo. Estuve en el estudio cuando María trabajó su parte, Bad Gyal trabajó desde España. Nos unimos en México para grabar el video, había locaciones súper locas. TLC hace año y medio nos dieron el visto bueno para sacar esta canción”.

El hecho de haber tenido a Bad Gyal y María Becerra fue importante para la cantante: “Creo que las tres tenemos un flow distinto. Cuando nos juntamos fue explosivo, en verdad me encantó. Somos diferentes, la canción nunca se pone aburrida. No lo digo porque sea mi canción, de verdad tengo fe en esta pieza”. Sobre el video, la artista agregó: “Me encantó grabar en México, es otra vibra. Mi parte favorita fue tener a los chefs cocinándonos ahí afuera, todo el tiempo. La comida de México es lo mejor. Me encantó la vibra entre nosotras tres, todo fue muy fácil”.

La canción coincide con la filosofía de las tres cantantes, al ponderar el poder femenino: “Obviamente soy una mujer que le gusta empoderar a las otras mujeres, soy eso. ¿Qué más? Ya hay muchos hombres que supuestamente están dominando la industria. Por eso dije que sí para colaborar con ellas, quiero ver más eso, para que las demás se inspiren, que todas las mujeres hagan lo mismo. Hay muchas mujeres que quieren cantar, hay que hacer mucho espacio”.

A propósito de la inspiración de otras cantantes, Mariah Angeliq compartió quiénes fueron su inspiración cuando era pequeña: “Me inspiró Beyonce, Rihanna, JLo, Mark Anthony de los hombres, Juan Gabriel. Es la primera vez que digo eso, pero siempre cantaba esas canciones, por eso creo que tengo tanta pasión”.

Además de promocionar “Bobo”, los planes a futuro son salir de gira, lanzar un álbum y su colección de ropa: “Viene pronto el Perreito Tour, está por empezar. Voy a estar rompiéndola por todos lados. Viene el primer álbum que lanzaré este año. También viene mi propia mercancía de ropa. El álbum lo estoy trabajando con muchos productores diferentes, tratando todos los colores. También quiero que tenga mucho sentido”.

En cuanto a la ropa, Mariah Angeliq compartió: “Lo de mercancía iba a salir ya, pero tuve que hacer unos cambios. Hicimos todo de nuevo para que salga como quiero que salga. Siempre me ha gustado comprar ropa. Ahora veo mi casa y tengo un problema serio: me encanta comprar ropa, y ahora estoy cansada de comprar la ropa de otra gente. Quiero tener la mía nada más, y que los demás también compren mi ropa. Siempre ha sido un sueño”. Esta faceta la vincula con otras artistas que también han tenido una carrera paralela a la del escenario, con sus líneas de ropa: “Hay muchas que me han inspirado, quiero seguir esos pasos, teniendo la marca, el negocio, todo”.