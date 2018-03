María Rubio pidió que su hijo la llevara con él: Cecilia Gabriela

A la muerte de su hijo, el director Claudio Rayes, la actriz María Rubio pidió que la llevara con él y lo logró, declaró Cecilia Gabriela.

"Creo que muy en el fondo no hay que sufrir (su muerte), sino agradecerle a la vida y a Dios que ella logró lo que quería. El día del sepelio de Claudio, ella pidió que él viniera por ella, quería irse con él. Verdaderamente estoy sorprendida de que en tan poco tiempo lo haya logrado", expresó.

La actriz, quien es amiga de Georgina Pedret, viuda de Reyes, contó que cuando a María Rubio se le rebatía su anhelo, ella se molestaba.

"Eso es lo que María quería y hay que estar tranquilos y felices por ella. Ya está descansando, ya no hay esa agonía eterna de no sólo tener una enfermedad por edad, sino que su hijo ya no estuviera con ella. Creo que hay que celebrarlo más que lamentarlo", apuntó.

El director de cine y televisión Claudio Reyes falleció el 11 de noviembre pasado, durante un accidente automovilístico cuando regresaba de una locación de la telenovela "Me declaro culpable".

A María Rubio, quien murió esta mañana a los 83 años, le sobrevive su hija Adriana Reyes.

