María León lleva el empoderamiento al musical HNMPL

A pesar de que la pandemia cambió la dinámica presencial que María León tenía con sus fans a través de sus múltiples proyectos, la cantante y actriz vive uno de sus momento más emotivos al regresar a “Hoy no me puedo levantar” (HNMPL), musical que se ha sumado a la reactivación de los teatros mexicanos con una extensa temporada en el Centro Cultural Teatro II, de la Ciudad de México.

Tras extender su temporada por ocho semanas más con abertura al 40 por ciento de aforo, HNMPL también llegará al streaming a través de una función especial en Cinépolis Klic el próximo 19 de junio, en donde el público podrá vivir el musical de una forma diferente con material exclusivo sobre la producción que ha filmado con multicámaras y formato cinematográfico.

“Este streaming me tiene muy emocionada, porque nunca en mi vida, y lo digo de corazón, me había tocado ver tanta tecnología para un streaming con 12 cámaras 4K, escenas de planos secuencias que es una modalidad muy cinematográfica para cantar un musical, el tono de la actuación también se moderó en diferentes formas. Es un trabajo arduo con más de 48 horas de grabación para una obra de tres horas”, explica María León.

A siete años de haber interpretado a “Ana”, en el musical impulsado por el productor Alejandro Gou, María León vuelve al teatro para retomar el protagónico “María”, que interpretó en su segunda etapa en el proyecto y personaje al que ahora le añade una perspectiva de empoderamiento femenino.

“Pasan siete años y viene esta madurez, tanto personal como de mis herramientas profesionales, para dar vida nuevamente a ‘María’, ahora de una manera mucho más poderosa, porque analizando la historia de HNMPL, de donde viene, la época madrileña post-franquista, para las mujeres era un momento complicado donde había mucho conflicto para sobresalir en la industria del arte y ‘María’ está basada en Penélope Cruz, Ana Torroja, Alaska”, detalla María León sobre el fuerte mensaje que este personaje tendrá ante la lucha constante de las mujeres.

“Seguimos viviendo un momento similar, donde la mujer está buscando esta equidad dentro de la industria artística, también estamos en busca de la equidad de género, y pareciera que esos problemas son del pasado y que después de 40 años están resueltos, pero creo que hoy en día tienen más relevancia que nunca”.

¿Llegará al cine?

Ante la idea que el productor Alejandro Gou tiene de llevar “Hoy no me puedo levantar” al cine en formato de película musical, María León se expresa emocionada ante esta posibilidad y aunque de momento no hay una propuesta para ella sumarse a este tentativo proyecto, señala que sin lugar a dudas aceptaría sumarse a este nuevo formato.

“Yo siempre soy feliz cuando me invitan a ser parte de HNMPL en cualquier tipo de versión, ya sea streaming o en vivo y todo color, y en película obviamente sería una locura, sin embargo, todavía no hay nada establecido para nadie, están en planes, está en veremos”.

Agéndalo

Función streaming del musical “Hoy no me puedo levantar”, a través de www.cinepolisklic.com el sábado 19 de junio a las 20:00 horas.

MB