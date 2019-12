María Fernanda García, entre la comedia y la poesía

La actriz María Fernanda García se encuentra metida de lleno en las grabaciones de la teleserie “Como tú no hay dos”, la cual protagoniza Adrián Uribe, esta es una producción de Lemon Films cuyo estreno se prevé en febrero próximo en Televisa a las 20:00 horas.

“Mi personaje está increíble, es una pastora que se inventó su propia religión y quiere estar evangelizando a medio mundo, estoy encantada de la vida porque es el tercer proyecto que hago con Lemon, primero ‘La Piloto’, luego la miniserie de ‘Rubí’ y ahora ésta de ‘Como tú no hay dos’, que terminamos las grabaciones el 21 de marzo”, comparte en entrevista.

Sobre “Rubí”, que se desarrolla a partir de “Fábrica de sueños”, donde ya se ha estrenado “La Usurpadora” y “Cuna de lobos”, María Fernanda se aleja de la comedia para interpretar a la madre de “Maribel” en la trama. “Fue muy trágico este personaje, no tenía nada de comedia, yo le pedí al director que me cuidara eso, que no cayera yo en la tentación de la comedia que para mí es lo máximo, porque hacer reír es de las cosas que a mí más me gustan”.

Encarna a “Rosa Emilia”, quien es en la trama esposa de Lisardo, el actor en la historia es dueño de un banco. “Somos los papás de ‘Maribel’, la muchacha que tiene amputada una pierna. Entonces, aprendí mucho de cómo puedes superarte (sobre una discapacidad) y (exploré) la culpa de una madre de sentir que no cuidó bien a su hija, porque siempre las madres buscan motivos de sentirse culpables aunque no tengan la razón de sentirse así”.

Hace unos meses María Fernanda cumplió 25 años de trayectoria como actriz y la ANDA le dio su medalla en reconocimiento a su carrera. “En este tiempo ha pasado de todo, me gané el Ariel y otros reconocimientos, publiqué dos libros de poesía, hice una maestría en Literatura y con mis libros y mi carrera de actriz hice una celebración, fusioné mis dos carreras e hicimos un espectáculo llamado ‘Al cabo que ni quería’, un ‘stand up poetry’, un género que yo me inventé mezclando la poesía con la comedia, lo dirigió Tiaré Scanda y cuando lo hago me siento súper feliz”.

Así también tiene en desarrollo otro libro de poemas, se llama “Imágenes intemporales”. “No he tenido tiempo de llevarlo a editoriales y hacer toda esta labor (que se requiere), por eso es que no he podido darle seguimiento, pero ahí está, espero que pronto lo podamos tener o que se los pueda leer”.

Le tiene gran cariño a “La tía Licha”

El programa “Una familia de diez” arrancó con nuevos bríos sin el personaje de “La tía Licha”, tan querido por el público mexicano, sin embargo, Marifer no descarta que en algún momento pudiera darse un regreso. “La moneda está en el aire, yo ahorita estoy haciendo otros retos actorales, la carrera del actor tiene eso, puedes hacer varias vidas en una y yo no descarto la posibilidad, ‘La tía Licha’ es uno de mis personajes consentidos, la quiero un chorro, me encanta hacerla y la conozco bien”.

En teatro, con este proyecto televisivo hizo 500 representaciones, el programa tiene 12 años. “‘La tía Licha’ es un icono de la cultura nacional porque todo el mundo se la pasa quejándose, además todos somos muy dramáticos, los hombres son ‘Licha’, son muy hipocondriacos, todo les duele (risas)”.