Margot Robbie protagonizará una serie basada en "Piratas del Caribe"

La actriz Margot Robbie —conocida por su papel de "Harley Quinn" en "Escuadrón Suicida"— será protagonista en una nueva serie basada en la franquicia de "Piratas del Caribe", cuyo éxito llevó a la cima a Johnny Depp.

De acuerdo con el anuncio de Disney, los escritores ya están trabajando en dos guiones diferentes sobre "Piratas del Caribe", donde uno de ellos está pensado para Robbie.

Por ahora, se descarta el regreso de Depp como el "Capitán Jack Sparrow", pese a la insistencia de sus fans para culminar su papel en la franquicia de Disney.

"Piratas del Caribe" una franquicia llena de éxito

"Piratas del Caribe 6" se está produciendo con el liderazgo de Jerry Bruckheimer y la dirección de Christina Hodson —quien ya trabajó con Margot Robbie en "Aves de Presa"— para dar un "poder femenino" a la película.

"Es demasiado pronto para hablar de eso. Me encanta Christina, obviamente. No soy productora de Piratas, así que me sentaré y esperaré el proceso", indicó al portal de Yahoo.

En diciembre de hace dos años, allegados a la actriz indicaron que le gustaría interpretar a un personaje de la comunidad LGBTT+.

Desde 2003, cuando se estrenó la primera entrega de los tripulantes del Perla Negra se ha señalado a Jack Sparrow como alguien que parece estar siempre alcoholizado y con comportamiento gay. De la saga, dos títulos se encuentran dentro de las 50 películas más taquilleras de todos los tiempos: "Piratas del Caribe: el cofre de la muerte", en el lugar 37 y "Piratas del Caribe: navegando aguas misteriosas", en el 41.

La más reciente entrega "Piratas del Caribe: la venganza de Salazar", con el español Javier Bardem en el co protagónico, se ubica hasta el sitio 93, la más baja de todas.

Johnny Depp reveló cuánto perdió por "Piratas del Caribe"

Hace unas semanas, el exagente de Depp reveló que el actor fue despedido por Disney para la sexta entrega de "Piratas del Caribe" debido a las acusaciones de abuso doméstico hechas por Heard.

Última semana de testimonios en el jucio de Amber Heard y Johnny Depp. EFE / K. Lanmarque

Johnny Depp habría perdido 22 mil 5 millones de dólares que ya se habían pactado por su protagonismo en la película.

Jack Whigham, quien testificó por video en un tribunal en las afueras de Washington, donde desde hace tres semanas se lleva a cabo un juicio de alto perfil entre los ex cónyuges, afirmó que la columna de Heard en el Washington Post fue "catastrófica" para la carrera de Depp en Hollywood.

Whigham, agente de Depp desde 2016, dijo que se había llegado a un acuerdo con Disney para que el actor volviera a interpretar al "Capitán Jack Sparrow" en una sexta entrega de la lucrativa franquicia "Piratas del Caribe", "Cerramos el trato en 22 mil 5 millones de dólares", relató.

