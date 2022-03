Margarita La Diosa de la Cumbia: La cantante revela haber sido violada en su adolescencia

Cada vez son más las personas que cobran fuerza para compartir sus experencias de abuso, en esta ocasión se trata de Margarita "La Diosa de la Cumbia", quien reveló que fue violada por su padre cuando apenas era una adolescente de 14 años.

"No tienen ni idea cuántas mujeres, niños, hemos pasado por eso. Nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar", dijo la cantante colombiana, durante un encuentro Mujeres que viven el cambio, que se realizó en la Alcaldía de Azcapotzalco con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Margarita María de Santa, nombre real de la intérprete, compartió ante el público ahí reunido y medios de comunicación presentes, que su mundo cambió cuando descubrió que su padre Félix Vargas tenía una novia, estando aún casado con su madre Marina Gaviria, lo que le causó una gran desilusión.

"Y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esa esperanzas y sueños, se vino abajo".

Pero ese fue el menor de sus males, porque posterior a este descubrimiento vino el abuso sexual de su progenitor, suceso que como a todas las víctimas, le causo dolor emocional y sentimiento de culpa, por lo cual decidió guardar silencio.

"Porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé. Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido toda esa desilusión, él me violó... el tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años… en mi época lo que sentíamos era culpa".

El saber el motivo que orilló a su padre a realizar este acto en contra de su propia hija, es algo que siempre ha rondado en la cabeza de Margarita, quien pese a todo sí sintió profunda tristeza ante la muerte de su padre, pero fue aún más terrible el descubrir que su hermana había pasado por lo mismo que ella.

"No hace mucho que vino mi hermana de Colombia y me confesó que a ella también, y eso sí me dolió", expresó Margarita.

