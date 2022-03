Mujeres toman calles y exigen frenar violencia

Por la conmemoración del 8 de marzo, 15 mil mujeres, según el Gobierno estatal, salieron a las calles de Guadalajara para exigir justicia ante el recrudecimiento de los casos de violencia de género.

En Jalisco, los reclamos aumentaron al llevarse a cabo dos manifestaciones distintas. La primera comenzó en el parque Revolución y terminó en las instalaciones de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

El grupo, que prohibió la presencia de hombres, hizo un llamado para que las autoridades resuelvan los asesinatos de mujeres y los casos de abuso sexual y violación. En el recorrido, algunas asistentes contaron sus historias de violencia. Se registraron daños a parabuses, una iglesia, un banco y al edifico de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), entre otros.

El segundo contingente partió de la glorieta de los Niños Héroes hasta llegar a la llamada “antimonumenta”, instalada en plaza de Armas, que fue renombrada por las inconformes como plaza Imelda Virgen.

Imelda Virgen fue asesinada el 29 de septiembre de 2012.

En su primera declaración, el hombre responsable de su muerte señaló que pagó 25 mil pesos para que otros sujetos la mataran.

El colectivo YoVoy8deMarzo, que lideró esa manifestación en la capital de la Entidad, emitió un pronunciamiento.

“Son décadas de repetirlo: nos están matando. No nos hemos cansado de gritarlo, pero siguen sin escucharnos. Aquí estamos de nuevo en las calles marchando por las violencias que nos atraviesan y nos hieren de frente todos los días. Ocurren 11 feminicidios al día en México y más de 14 mil personas desaparecidas en Jalisco”, afirmaron.

En la Entidad crecieron los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, principalmente por abuso, acoso y hostigamiento sexual, violación simple y otros ilícitos en los que las mujeres son las principales afectadas. Mientras en 2019 se abrieron tres mil 429 carpetas de investigación, el año pasado cerró con cuatro mil 466 casos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Participantes con pañuelos morados y verdes invadieron la ciudad, junto con letreros con peticiones como “ni una menos”. EL INFORMADOR/G. Gallo

Mujeres piden justicia en casos de feminicidios y desapariciones

Ayer, miles de mujeres se manifestaron para pedir justicia por feminicidios y desapariciones ocurridos en la Entidad. También solicitaron que se deje de cubrir a los abusadores y provocadores de estas violencias.

La primera marcha, que fue separatista, partió a las 16:00 horas desde el cruce de Federalismo y Juárez. Las asistentes llegaron, en primer lugar, al edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, donde emitieron un pronunciamiento en contra del encubrimiento de abusadores y acosadores. Alrededor de las 17:30 horas, la concentración llegó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), localizada en la calle Francisco de Quevedo número 169, en la colonia Arcos Vallarta. Allí, las organizadoras lamentaron la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Las asistentes también tomaron la voz para contar sus historias de violencia: abusos sexuales, acosos, tocamientos y violaciones fueron los principales señalamientos. Durante el trayecto de esta movilización hubo al menos cuatro reportes de mujeres lesionadas por los cristales rotos, que fueron atendidas por integrantes de la misma protesta.

El segundo contingente, que salió de la glorieta de las y los Desaparecidos, inició a las 17:00 horas y estuvo dividido en bloques. Al principio marcharon los colectivos y familias de víctimas de feminicidio y desaparición, seguidos por madres e hijos en carriolas, niños y personas con discapacidad. Al final se conformó un bloque mixto.

Las personas, de todas las edades, realizaron diferentes actividades, incluidos talleres y la lectura de un pronunciamiento de las familias.

Al terminar la primera protesta, manifestantes encendieron la fogata y cantaron alrededor de ella. EL INFORMADOR/A. Camacho

Despliegan operativo en Palacio Nacional

Decenas de mujeres de los cuerpos antimotines de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) estuvieron alrededor de Palacio Nacional para reforzar la valla metálica de cerca de tres metros que fue instalada por las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres de los dos cuerpos de seguridad federal portaban equipo táctico y escudos, además de extintores.

También se observó al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN, supervisar personalmente la instalación de estas vallas metálicas. Miles de jóvenes y adultas caminaron sobre paseo de la Reforma, con el acompañamiento de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Señor, señora no sea indiferente se matan a mujeres en la cara de la gente”, “Mujer escucha esta es tu lucha”, son algunas de las consignas que gritaron durante el trayecto.

Un grupo destrozó las paredes de vidrio que cubren el elevador de la Estación Guadalajara Centro de la Línea 3 del Tren Ligero. EL INFORMADOR/A. Navarro

Comparten historias en tendedero

“Creí que eras mi amigo”, “me di cuenta de lo sucedido en 2019, y aún no estoy lista para denunciar”, “no sentí un respaldo de la comunidad”, son apenas tres casos de centenares que mujeres hicieron públicos en “El Tendedero”, de denuncias y protestas colocado en lo que fuera la glorieta de Colón, bautizada en 2021 como la glorieta de las Mujeres que Luchan, en la capital del país.

Durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, centenares de mujeres decidieron compartir su historia con una frase en un papel blanco y de colores que colocaron en el espacio.

“No denuncié por miedo, culpa, y además eran familiares cercanos”, “no denuncié porque es de mi grupo de amigos y no quiero que me juzguen”, “levanté una denuncia en el instituto de las mujeres”, “él era mi amigo y me gustaba, estoy segura que todas me habrían dicho que yo me lo busqué”.

“El Tendedero” de denuncias y protestas fue una propuesta artística que presentó Mónica Mayer en 1978, en el Museo de Arte Moderno, que invitaba a las mujeres a compartir sus experiencias de acoso en la Ciudad de México, describe una placa colocada en la referida glorieta.

En todo el país, en las principales ciudades, miles de mujeres retomaron las calles con pancartas y consignas, con música y pintas, con bailes y performances para condenar los feminicidios, las desapariciones, el acoso, la violencia tanto sexual como laboral, y para dar voz a las que ya no están.

“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, fue una de las consignas más repetidas por mujeres de todas las edades.

Mostraron solidaridad y compañerismo a lo largo del recorrido. EL INFORMADOR/A. Camacho

Recuerdan a Imelda Virgen

Imelda Virgen fue asesinada el 29 de septiembre de 2012, tenía golpes en todo su cuerpo y el cráneo destrozado. El hombre señalado de su muerte contó que pagó 25 mil pesos para asesinarla. El entonces procurador decidió no consignarlo como feminicidio, sino como parricidio u homicidio contra cónyuge.

“Así fue que el primer feminicidio de Jalisco, por tipo penal, quedó invisible en las estadísticas”, compartieron las hermanas de la víctima al final de la segunda marcha de ayer, que salió de la glorieta de las y los Desaparecidos y que terminó en la llamada “antimonumenta”, instalada en la renombrada plaza Imelda Virgen, del lado de avenida 16 de septiembre en plaza de Armas.

En el trayecto hubo cánticos como “vivas nos queremos”, “el que no brinque es macho”, y una batucada feminista.

Pañuelos morados y verdes invadieron la ciudad, junto con carteles de “las niñas no se tocan”, “nos sembraron miedo y nos crecieron alas” y “nos queremos vivas y libres”, fueron algunos de las peticiones que se vieron en las pancartas.

Una vez que arribaron al Centro, grupos de católicos ya resguardaban la Catedral, y la Policía Vial que acompañaba la marcha corrieron a resguardar Palacio de Gobierno.

El colectivo YoVoy8deMarzo subrayó la lucha por todas las mujeres y comunidades en resistencia, así como periodistas y activistas asesinadas y aquellas mujeres criminalizadas al protestar.

“Que no les quede duda: aquí estamos. Siempre con las transexuales, con nuestras hermanas asesinadas, con las buscadoras. Y con todas las que aún no se animan a salir. Hasta que bailemos sobre las cenizas de este sistema que nos oprime. Contra todas las violencias”, remarcaron.

TESTIMONIOS

Daisy Guadalupe Mejía, policía estatal

Daisy, de 34 años, forma parte de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado. “Estar en la corporación ha sido un reto muy grande para mí, primeramente con el ambiente, donde hay mucha masculinidad. Trascender siendo mujer y marcar muchas diferencias, es lo que yo me he propuesto y mi principal reto. La sociedad ha crecido mucho, debemos de agradecer todos los movimientos de mujeres que se hacen porque el género se hace más visible”, contó la oficial.

Elizabeth, comandante de Protección Civil

A sus 49 años, Elizabeth ya es comandante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Entró a la corporación cuando tenía 23 años. “Afortunadamente cada vez somos más mujeres, hemos tenido muy buen espacio y buena aceptación. Formar parte de la corporación es algo muy grande, porque es una labor muy bonita y reconocida por la gente, el sentir su aplauso y su agradecimiento, pero sobretodo saber que estás ayudando, es algo hasta mágico”, destacó.

Olga García, policía vial de Jalisco

Olga García tiene 28 años de edad, y cuatro años como policía vial de la Secretaría de Seguridad del Estado. Dijo que entró a la corporación porque le llamó la atención el poder servir a la sociedad preservando el orden de la vialidad desde las calles. “Me gusta mucho ayudar a la gente, y en eventos como manifestaciones y protestas poder cuidar a sus asistentes. Además, me da orgullo que digan que nosotras las mujeres somos más rectas y que podemos ser más amables con los ciudadanos, que seguimos más las reglas”, destacó la oficial.

