Marcus Ornellas tiene una "Reputación dudosa"

Una nueva comedia mexicana se estrena hoy jueves 30 de junio en la plataforma de Claro Video, se trata de “Reputación dudosa”, una trama de humor negro de ocho capítulos con media hora de duración cada uno aproximadamente. Es un proyecto de Sony Pictures dirigido por Álvaro Curiel y protagonizado por el brasileño Marcus Ornellas, quien en entrevista con EL INFORMADOR comparte que esta es la tercera serie en la que participa, pero es el primer protagónico que tiene en este formato.

Además, él también es la voz narrativa de esta comedia negra donde interpreta a “Luis Arturo”, mejor conocido como “Luisar” un junior mujeriego que muere inesperadamente, pero que sigue en el limbo, su alma está entre los vivos y se dará cuenta que en realidad sus cercanos no lo querían realmente como él pensaba. Acostumbrado a ser el centro de atención, se dará cuenta que quienes convivían con él, también tienen sus propios sueños y miedos y que por lo mismo la vida no giraba alrededor de él.

“Julia” (Marcela Guirado) será la encargada de llevar el caso de su muerte, ella también fue su amante. Y en su investigación, acompañada por el espíritu de “Luisar”, la joven descubrirá que hay más secretos de los que pensó y que el asesino está en la familia. En la trama también participan las actrices: Sara Corrales, Verónica Langer, Grettell Valdez, Claudia Álvarez, Luz Ramos e Itahisa Machado.

“Esta es una tragicomedia de humor negro, porque el protagonista se muere en el primer capítulo, pero finalmente está presente de manera espiritual. Y lo seguimos viendo porque está en el limbo queriendo entender por qué le pasó eso y empieza a darse cuenta que no es tan querido como él creía. Tiene el conflicto de no poder comunicarse y se desespera a veces”.

Sobre tener esta posibilidad desde la ficción de saber lo que la gente piensa de uno después de que te mueres, para Marcus fue un ejercicio divertido e interesante, pues se trata de una fantasía que regularmente tenemos todos.

“Es una serie única, no he visto nada parecido y menos en español, es un género muy poco explorado. Y esta es la historia de un hombre sobre esta fantasía que tenemos, que es el poder estar presente como fantasma sin que la gente te vea y que puedas ver lo que hacen, que puede ser interesante, pero que es duro darte cuenta de la realidad, de lo que realmente piensan de ti”.

Destaca además que para sus compañeros actores también fue un reto importante estar en el set interactuando con él, porque tenían que hacer sus escenas pensando en que él no estaba físicamente, puesto que es un fantasma: “Era difícil para ellos, incluso ya más adentrada la historia, porque cuando yo hablaba, ellos reaccionaban a eso y no debían, porque en realidad mi personaje ‘no está’. En cuestión técnica también tuvimos que hacer las escenas varias veces, porque en unas tomas yo estaba y en otras no”.

Marcus resalta además que nunca había estado en el 90% de las escenas como sucede con esta serie, además de que es el hilo conductor de la historia desde la voz narradora. Recuerda que la serie la grabó el año pasado, por lo que le tiene mucho cariño al proyecto por todos los retos que le implicó desarrollarlo.

El actor defiende a su personaje al destacar que “Luisar” nació en cuna de oro y tuvo a su alcance todo lo que quiso, por lo que nunca se dio cuenta del mal que le hacía a otras personas, hasta que se muere, es decir, que no pasaba por encima de ellos con alevosía y ventaja, sino que desde su realidad él no percibía esto, pero justamente la muerte lo llevará a entender que no era el centro del universo.

Además de esta serie, actualmente Marcus está participando en el melodrama de Televisa “Mujer de nadie” donde comparte el protagónico con Livia Brito, lo que para el actor es una gran oportunidad de que el público lo vea en dos proyectos tan diferentes y con dos personajes tan distintos.

¿De qué trata "Reputación dudosa"?

Esta serie cuenta la historia de “Luis Arturo ‘Luisar’ López Alcalá”, quien muere de un aparente infarto y “Julia”, uno de sus amores, es la detective encargada de llevar el caso. Acompañada por el espíritu de “Luisar”, “Julia” iniciará una investigación que revelará a un “Luisar” que nunca conoció.