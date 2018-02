Marcovich expone los secretos de la guitarra

El músico Alejandro Marcovich se muestra orgulloso de mostrar otra faceta de su carrera: la docencia musical. Con el Taller para guitarristas tendrá dos largas sesiones el 17 y 18 de marzo, con sede en la Universidad Libre de Música.

Son ya 18 años desde que Marcovich ejerce como profesor de las seis cuerdas: sus cursos son intensivos (14 horas en el próximo que impartirá en Guadalajara), con la finalidad de sacudir a los asistentes y dejarlos motivados, con ganas de estudiar más, de otra manera y otras cosas en la música.

La intención del músico es no abundar en más de lo mismo, sino ofrecer “un enfoque personal a algo tan importante como la melodía”, platicó Alejandro en entrevista. El acercamiento del guitarrista se centra en tres puntos: construcción de la melodía, improvisación y arreglos (melódicos, armónicos). La idea también es “sacar al alumno de la zona de confort de la escala de blues. No sirve para mucho más que para expresar un supuesto dolor, pero no sirve para expresar el maravilloso mundo de la música occidental”.

El objetivo es crecer su vocabulario musical con la gama de escalas mayores y menores. Pero no sólo se trata de aprender las escalas: el punto de Marcovich es aprender a usarlas en función de la melodía y la canción. Para ejemplificar y desmenuzar los sonidos, durante las sesiones se analizan obras de diversos géneros.

Con el análisis, Alejandro resalta otra de sus recomendaciones: además de ver la partitura original hay que practicar la transcripción (sacar “de oído” la música). Así se ejercita el oído: “La transcripción es fundamental”, comentó el guitarrista. En ese sentido, Marcovich va a contracorriente de los “tutoriales” que pretenden enseñar cómo tocar una canción en particular (y no aprender a tocar, en general): “Yo he visto alguno de estos donde tocan cosas mías, por simple curiosidad: lo están sacando mal, ya sea por la posición, o porque se equivocan en alguna nota. Entonces los chavos ciega y sordamente repiten el error”.

Los requisitos

El nivel de los guitarristas asistentes no necesita ser avanzado: “Hay que saber aunque sea deletreando: no ver un pentagrama como si fuera chino”, anota el profesional.

Los requerimientos básicos son conocer fundamentos básicos de música, las notas en el pentagrama, y pasión por el instrumento, por supuesto. Para los interesados que carezcan de una educación formal en música, Marcovich facilita vía correo electrónico (talleresmarcovich@gmail.com) un documento en PDF con el que pueden aprender lo básico para entrar en la teoría musical y sacarle mayor provecho al taller: todavía faltan semanas para su taller, así que hay tiempo para aprender.

Aunque está enfocado en la guitarra como instrumento, el contenido del taller es útil para cualquier músico: “En realidad podría servirle a un violinista, a un saxofonista, porque no es un taller de guitarra: es un taller de música para guitarristas, de análisis armónico, melódico”, comentó Alejandro, quien acepta músicos de otros instrumentos: “Pero las cosas que veo en el pizarrón sí las aterrizo en la guitarra”.

Lo que debes saber

Nacido en Argentina en 1960, Alejandro se exilió con su familia en México en la adolescencia en los años setenta. Formó parte de Caifanes como guitarrista principal en tres de sus cuatro discos, en los que imprimió su icónico sonido personal en la guitarra.

Como solista ha lanzado el EP “Nocturnal” (2003) y el disco de larga duración “Alebrije” en 2015, mismo año en el que publicó su autobiografía “Vida y Música de Alejandro Marcovich”. Junto con El Plan colaboró en el disco “En el tiempo” (2017).

Después de Guadalajara impartirá el mismo modelo de taller en Pachuca: el próximo 8 de marzo se presentará en San Luis Potosí en una sesión de improvisación.