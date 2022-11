El cineasta y publicista tapatío, Marco Antonio Barajas (Guadalajara, 1968), director general BVOH Lab y Film, falleció este lunes, confirmó su asistente, Damaris Anguiano con quien EL INFORMADOR se puso en contacto.

En el sitio oficial de su empresa se lee que el creativo trabajó en más de 100 proyectos de comunicación e imagen en movimiento, entre spots comerciales y proyectos experimentales en cine, video y motion graphics (https://www.bvoh.com.mx/).

Anteriormente se desempeñó como director creativo en JWT México y Alquimia GDL. En 2017, EL INFORMADOR conversó con él sobre su proyecto "Answer Me: Contéstame", el artículo puede leerse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3EFPZCV. Resaltó Damaris que este proyecto tuvo una muy buena racha de reconocimientos.Sus proyectos recientes que han quedado pospuestos tras su deceso, son: "SWITCH"," Sophia Va" y "Ta'Covid". "Después de 'Answer Me: Contéstame', Marco siguió trabajando en publicidad y también siguió escribiendo para hacer cine, escribió varios cortos, una serie y una película; lo último que se hizo fue un teaser para la serie 'SWITCH'. Me tocó comenzar a trabajar con él justo después de 'Answer Me'; él siempre quería hacer algo más y algo diferente, fue de las pocas personas que conozco que se animaba a decirles a los clientes que su idea no era buena y que les proponía algo mejor". Damaris trabajó con él cuatro años hasta este momento de su deceso, además también fue su becaria. Marco fue director de muchas campañas, sus clientes más constantes fueron Megacable y Cklass, expresó Anguiano.

"Marco nació en el barrio de Mexicaltzingo, estaba muy orgulloso de esto, hablaba de su infancia en el centro de la ciudad con mucho cariño, él empezó a trabajar muy joven, creo que su primer trabajo fue a los 12 años, y ya fue como ayudante de un diseñador industrial de muebles, de ahí dio el brinco a trabajar en diseño, luego fue creciendo a creativo y director de arte, ya después se metió en la publicidad y el cine, ahí por los 90".

Damaris contó que pese a las complicaciones de salud, Marco seguía trabajando, confesó además que estará agradecida siempre porque él confío en ella para trabajar aun cuando no tenía experiencia, "era una persona muy alegre, le encantaba contar chistes, era muy creativo, tenía un carácter fuerte, pero también era muy entregado, le encantaba darle a la gente el conocimiento que él había adquirido en su vida tan interesante que vivió". Al creativo le sobreviven dos hijos, Marco Jr. de 24 años y Mariana de 19 años.

