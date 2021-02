Mara Wilson, protagonista de Matilda: "Me sexualizaron cuando era niña"

La antigua estrella infantil Mara Wilson escribió un ensayo en el que expresa su solidaridad con la cantante Britney Spears y en el que cuenta cómo hace años el público y los medios de comunicación la "sexualizaron" cuando era niña.

En el ensayo publicado en el New York Times, la actriz de películas como "Señora Doubtfire" y "Matilda" asegura que antes de los 12 años ya la habían "incluido con Photoshop en pornografía infantil".

Wilson, que ahora tiene 33 años, asegura que ella y Spears han sido puestas como ejemplo de la "narrativa" sobre los "caminos oscuros" que han tomado algunas estrellas infantiles.

"Nuestra cultura construye a estas chicas solo para destruirlas", escribe.

Wilson se retiró de la actuación cuando entró en la adolescencia.

Su artículo de opinión fue publicado semanas después de que viera la luz el documental "Framing Britney Spears", que analiza los estragos que la fama causó en la cantante estadounidense.

"Mi acoso sexual siempre fue a manos de los medios y del público", escribió Wilson. GETTY IMAGES

"Me sentí avergonzada"

Según cuenta Wilson en el New York Times,decidió no seguir el camino de las actrices adolescentes que aparecían en las portadas de revistas para hombres o en videos musicales provocativos. "De todos modos, ya me habían sexualizado y lo odiaba", asegura.

Explica que en sus películas, siendo niña, "nunca apareció en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla".

"Todo esto fue intencional: mis padres pensaron que estaría más segura de esa manera. Pero no funcionó. La gente me preguntaba '¿Tienes novio?' en entrevistas desde que tenía 6 años. Los reporteros me preguntaban que quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar a una prostituta".

"Era bonito cuando los niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y me habían incluido con Photoshop en pornografía infantil. Todas esas veces, me sentí avergonzada", escribe la antigua estrella infantil.

"Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación. Mi acoso sexual siempre fue a manos de los medios y del público".

"Muchos momentos de la vida de Spears me eran familiares", escribe Wilson. "Ambas teníamos muñecas hechas con nosotras, teníamos amigos cercanos y novios que compartían nuestros secretos, y hombres adultos que comentaban sobre nuestros cuerpos".

El documental "Framing Britney Spears" ha provocado una oleada de críticas sobre el trato que ha recibido la cantante a lo largo de su carrera e hizo que su exnovio Justin Timberlake y algunos medios de comunicación se disculparan.

***

