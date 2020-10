Manuel García-Rulfo apuesta por filme en Atotonilco

Tras conocer la visión cinematográfica que Juan Pablo González plasmó en su documental “Caballerango”, el actor tapatío Manuel García-Rulfo quedó fascinado con el lenguaje del cineasta originario de Atotonilco, por lo que ahora unirán talentos con un nuevo filme que se desarrollará en tierras jaliscienses.

Manuel García-Rulfo, quien ha participado en producciones mexicanas como “Perfectos desconocidos” e internacionales como “6 Underground” y “The Magnificent Seven”, señaló que en noviembre comenzará el rodaje de este nuevo proyecto que llevará por nombre: “Dos estaciones”.

“Me dirige Juan Pablo González, quien es genial; soy fanático de lo que hace. Ya fui a ensayos, empiezo el 4 de noviembre (el rodaje) y es una película muy bonita. Juan Pablo es de Atotonilco, Jalisco, dirigió ‘Caballerango’ y los presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a mí me voló, le dije que quería trabajar con él, en lo que hiciera y en lo que me pusiera”.

Aunque por el momento se reserva el tipo de personaje que interpretará bajo la dirección de Juan Pablo González, quien también ha desarrollado filmes como “Las Nubes” (2017), “La espera” (2016) y “¿Por qué el recuerdo?” (2014), Manuel García-Rulfo resaltó que la historia tendrá un acercamiento especial con la tradición tequilera de Atotonilco: “Lo único que puedo decir es que pasa en Atotonilco, el tequila está envuelto en la historia”.

Destaca aprendizaje

El acercamiento que Manuel García-Rulfo tiene con Hollywood es cada vez más constante desde que comenzó a sumarse a producciones en las que ha compartido créditos con personalidades como Denzel Washington (“Los siete magníficos”), con Benicio del Toro (“Sicario: Día del soldado”) y con Johnny Depp (“Asesinato en el Expreso de Oriente”), por lo que no desaprovecha la oportunidad de integrase a nuevas producciones como recientemente lo hizo en la narrativa relacionada a la Segunda Guerra Mundial: “Greyhound” junto a Tom Hanks y donde hace un papel pequeño: “Siempre supe, desde que me invitaron a trabajar en ‘Greyhound’ con Tom Hanks, que mí personaje era muy chico, me lo plantearon desde un principio y a los otros actores igual. A mí no me importa representar a personajes chicos, lo que importó fue pasar mucho tiempo con el actor”. En el filme, Manuel García-Rulfo da vida a “López”, un comandante de armas.

Sobre los rumores que surgieron de que existieron problemas con la dirección del filme a cargo de Aaron Schneider y la edición final que se hizo de la película, el actor aclaró que para él lo más importante fue filmar a lado de Tom Hanks: “Tom Hanks es un ícono del cine y de esta industria y verlo trabajar muy de cerca para mí fue muy importante; lo sentí como si hubiesen sido clases que nos dio Tom Hanks… Además, pleitos no hubo, pero obviamente, como en todas las producciones, hubo fricciones y demás, pero solo eso”.

“Greyhound” además de estar protagonizada por Tom Hanks, también fue escrita por él. El filme ya se encuentra disponible en la plataforma de Apple TV+.