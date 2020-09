Manu Negrete presenta “Por si vuelves”

¿Quién dice que no se puede bailar con una canción triste? El músico y cantante Manu Negrete acaba de lanzar su sencillo “Por si vuelves”, el cual presenta una letra triste sobre la ruptura de una relación que se acompaña de sonidos latinos y tintes flamencos. Esta canción pertenece a un disco que tiene en desarrollo y que podría publicarse a finales de año.

“Esta es una canción triste, de cuando alguien se va de tu vida de improvisto y como que no te cae el ‘20’, que sigues negado. Es un tema que me encanta, la disfruté mucho desde la composición, la hice con un gran amigo de Los Ángeles, Sebastián Romero. Nos juntamos en su depa y prácticamente salió en una noche”, conversa en entrevista.

Pero llegó la pandemia y tuvo que regresarse a su casa, sin embargo, este tiempo en confinamiento le permitió producir el sencillo. “La canción parte de una experiencia, pero no del presente, platicamos Sebastián y yo más o menos de lo que habíamos vivido y justo coincidimos en una situación similar. Entonces, escribimos de eso y quedó muy padre”.

Esta es la primera vez que Manu se permite experimentar con sonidos más latinos, su propuesta había sido siempre más pop. Y ahora que prepara su disco seguirá por una línea más fresca, pero sin perder el sello que lo caracteriza. “Como estoy viviendo en Los Ángeles, estuve juntándome con puros salseros, músicos que tocan con Marc Anthony, Óscar de León y Willie Colón, ellos me invitaban a lugares de salsa a verlos tocar y coincidió que la canción se prestaba mucho para que terminara en salsita y así la hice. Ya llegando acá a México, tenía esta onda flamencona”.

La guitarra española que se escucha en la canción es de Joan Romagosa y el piano lo grabó Jonathan Montes, quien ha trabajado con Óscar de León. “Entonces, la canción más salsera imposible. Al final cuando terminamos la masterización, yo estaba sorprendido, la escuchaba una y otra vez, porque cuando una canción suena bien, te enamora, además como compositor es como tener un hijo, así que es muy lindo todo esto”. El videoclip ya está disponible en YouTube.

Sobre crear en días de pandemia, comparte que aunque las circunstancias de la cuarentena lo obligaron, finalmente todo tomo su ritmo, en parte porque tiene su estudio en casa. “Ya cuando estaba encerrado me clavé en el estudio, es algo que me relaja y lo disfruto mucho, y bueno también con la conciencia de que no todo el mundo tiene las mismas facilidades y que no es sencillo el encierro para los demás”.

JL