Manolo Caro defiende pintura de Zapata al estilo Paulina de la Mora

La polémica por la pintura "Revolución", de Fabián Cháirez, en la que se muestra a Emiliano Zapata desnudo, sólo con un sombrero rosa y zapatillas, montando un caballo blanco, ha dividido opiniones también entre los famosos de cine y la televisión, como es el caso de Manolo Caro, quien externó lo que piensa sobre los que reprueban dicha obra que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes.

"Cuando critican la obra de: ZAPATA DESPUÉS DE ZAPATA", escribió el director de la serie "La casa de las flores" para acompañar un video protagonizado por Paulina de la Mora, personaje que interpreta Cecilia Suárez.

"Homofóbicos, transfóbicos, retrógradas de mierda, y no me importa lo que digan, porque no pienso ser víctima ni de su doble moral ni de su hipocresía", expresa.

Cuando critican la obra de: ZAPATA DESPUÉS DE ZAPATA. pic.twitter.com/BqmILHeXj7 — Manolo Caro (@ManoloCaroS) December 13, 2019

La polémica obra del artista Fabián Cháirez no será retirada de la muestra "Emiliano. Zapata después de Zapata", que se presenta en el Palacio de Bellas Artes, pero se colocará una cédula informativa con la posición de la familia del caudillo revolucionario y se retirará la publicidad oficial de la exposición con la imagen de la pieza que muestra al general desnudo, con tacones y sombrero rosa. Esta decisión, advierten artistas y críticos de arte, es lamentable, atenta contra la libertad creativa y es una imposición y abuso de poder de la Presidencia de la República.

El martes pasado, organizaciones campesinas tomaron el recinto, exigieron la quema de la pieza de Cháirez y agredieron física y verbalmente a un grupo de jóvenes activistas LGBTI que acudió al museo a defender la libertad creativa. Al día siguiente, Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que dialogara y consultara a la familia del revolucionario sobre la polémica.

jb