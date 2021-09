Mamá de Alex Fernández, emocionada por ser abuela de nueva cuenta

Luego de la publicación de una revista de sociales donde Alex Fernández y su prometida Alexia Hernández anunciaron que esperan a su primer hijo, el programa de espectáculos “Ventaneando” buscó las declaraciones de América Guinart, madre de Alex y ex esposa de “El Potrillo”.

La señora está en Las Vegas al igual que el resto de la familia Fernández Guinart, porque acompañó a su hijo y al intérprete de “Nube viajera” al recital que ambos ofrecieron en esta ciudad de Estados Unidos a propósito de la celebración del Día de la Independencia de México.

“Todos estamos muy contentos, Dios me está dando a manos llenas”, dijo América al show televisivo. Resaltó que hasta el momento el embarazo de Alexia transcurre con normalidad, “gracias a Dios va bien, no ha tenido achaques ni nada de eso”.

Se le cuestionó sobre el sexo del bebé y dijo que ella cree que será niño, “pero no sé, a ellos les da igual”, respondió con respecto a que tanto su hijo como su nuera estarán contentos si el bebé resulta ser niño o niña, puso como ejemplo que a Alex “se le cae la baba” con Cayetana, hija de Camila, la primera nieta de los Fernández Guinart.

“Me tiene enloquecida, muero de verla, además es linda, simpática y muy agradable, tiene un carácter súper lindo. No da lata, yo la amor y la adoro”. En tanto, Camila también se mostró contenta con la noticia de que su hermano será papá, “muy feliz porque mi niña va tener ya un primo de la do de mi mama… nos urge”. Se compartieron unos videos vía redes sociales donde “El Potrillo” le canta a su nieta “En el bosque de la china” de Cepillín.

Con respecto a la salud de sus ex suegros, América dijo que no estaba enterada de la operación de doña Cuquita, aunque previamente sí sabía que tenía una hernia, razón por la cual fue intervenida de emergencia el pasado lunes. Recalcó que se enteró de la noticia por una reportera y ya le envió un mensaje a su ex suegra, pero no ha tenido respuesta, piensa que es porque tal vez Cuquita quiere que la pasen bien en Las Vegas.

En cuanto a la salud de Vicente, resaltó que están positivos por su evolución, “porque va avanzado bien y mientras así sea, es una bendición”, finalizó al decir que ella cree mucho en el poder de la oración.

