Maluma le canta a la Tierra tras un año de mucho aprendizaje

Mientras se prepara para reunirse con su público en su primera gira de conciertos desde que comenzó la pandemia, Maluma lanza un nuevo tema con motivo del Día de la Tierra y ve con optimismo el futuro cercano.

"Yo estoy feliz y motivado, la verdad. Yo creo que ya la humanidad ha aguantado demasiado con ese virus y yo creo que el universo nos tiene preparado cosas muy bonitas e interesantes", dijo el cantante colombiano en una entrevista reciente vía Zoom desde su natal Medellín.

El astro de la música urbana lanzó el lunes "Rumba (Puro Oro Anthem)", un tema coescrito por Keityn y Edgar Barrera en apoyo a la campaña de la cerveza Michelob ULTRA Pure Gold, elaborada con electricidad 100% renovable a partir de energía solar según su empresa matriz, Anheuser-Busch. La canción, afirma la compañía, es la primera en usar "rugidos" reales del sol.

Maluma contó con entusiasmo que cuando recurrió a sus colegas les dijo que necesitaba "el himno del 'Earth Day' (Día de la Tierra)": algo "picante" que incluyera una colaboración con la estrella más cercana a la Tierra, y "me alegra mucho hacer historia de esa manera", expresó.

"Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca / y fue tan loca que no merecemos otra", canta en referencia a una aventura con una mujer, con playa, sol y cerveza involucrados, en un tema con sabor caribeño.

El jueves, cuando se conmemora el día en apoyo a la protección del medio ambiente, el artista lanzará el respectivo video, del que sólo adelantó que está "bien chévere" y que se filmó en Medellín, pues quería mostrar sus raíces.

No es la primera vez que Maluma contribuye a las causas ecológicas. Tan sólo este año, lanzó en enero el disco "#7DJ (7 días en Jamaica)" con una portada del artista plástico colombiano Federico Uribe, quien creó el arte usando materiales reciclados.

Una posterior exposición en una galería de Miami incluyó ese y otros cuadros, cada uno vinculado a otra canción del disco, que luego fueron subastados. Todo el dinero recaudado se donó a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la conservación del océano y el medio ambiente en Colombia.

Maluma, quien dijo que el último año sacó lo mejor de él "no solamente a nivel musical, sino personal", explicó que con todo lo que veía pasando en el mundo su reacción no fue "caer en el problema y hablar de COVID o hablar de lo mal que nos comportamos los seres humanos", sino "buscar soluciones".

"La solución para mí fue hacer un álbum donde todos los recursos ganados en las ventas del disco y las obras de arte que teníamos iban a estar destinados a varias fundaciones en Colombia para ayudar al medio ambiente. De ahí nace este proyecto".

Recientemente anunció el tramo estadounidense de su gira mundial "Papi Juancho", que canceló en 2020 debido a la pandemia, con más de 25 conciertos en ciudades que incluyen Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, Washington, Atlanta y Miami. El tour comienza el 2 de septiembre en Sacramento, California, y termina el 24 de octubre en Chicago. También pasará por Toronto y Montreal, Canadá.

"Confío que esto va a estar bien y nos vamos a poder ver muy pronto", dijo el artista, quien la semana pasada pudo vacunarse contra el coronavirus, según confirmó a la AP su publicista.

"Yo creo que hay positivismo y las cosas van a pintar mucho mejor en Estados Unidos. Ahora, Colombia o Latinoamérica no creo, la verdad", añadió. "Todo está muy quieto por acá y las vacunas están bien lentas, así que vamos a ver. Ojalá".

Mientras tanto, sus seguidores podrán verlo el 2 de mayo en Reventón de Verano, un evento virtual que encabezará, en el que también participarán Prince Royce, Becky G, Myke Towers, Sofía Reyes y Lupita Infante, entre otros. El espectáculo se transmitirá por ReventonLive.com y sus respectivos canales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.

"No solamente voy a cantar canciones de '7 días en Jamaica' sino que también voy a cantar cosas de 'Papi Juancho' y voy a recordar canciones del año pasado", dijo Maluma. "Va a ser algo muy muy emocionante porque realmente me hacía mucha falta; es el primer show que yo voy a hacer desde que comenzó la pandemia, así que todos estamos muy emocionados al respecto".

Adelantó que parte de su actuación la grabó adentro de la galería en Miami con las obras que hizo Uribe para su álbum, antes de que los compradores se las llevaran.

En un año tan complicado, Maluma (al igual que muchos artistas de la música) pudo enfocarse simplemente en crear y ahora está viendo los frutos de su trabajo. Su éxito "Hawái", lanzado a mediados de 2020, encabezó las listas Hot Latin Songs y Latin Airplay de Billboard durante semanas y todavía se mantiene entre las más escuchadas. Es "realmente la canción más grande de mi carrera", afirmó.

"Qué bueno poder llevar con mi música un mensaje de esperanza y decirle al mundo pues que no todo está acabado, que todavía hay tiempo de salir adelante de todo esto que estamos viviendo", dijo Maluma. "No ha sido un año sencillo, la verdad, porque ha estado lleno de cambios. Pero sin embargo yo me siento feliz y agradecido... Fue un año de mucho aprendizaje".