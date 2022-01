Maite Perroni comparte sensuales fotos en minifalda

Maite Perroni Beorlegui está muy enamorada, feliz de comenzar su carrera como productora de televisión y decidida a dejar atrás la polémica que rodeó su vida cuando hizo oficial su romance con Andrés Tovar, exesposo de la también actriz Claudia Martín.

En una serie de imágenes que compartió con sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, la actriz de "Rebelde" posó con minifalda negra y, atrevida, dejó ver parte de su underwear.

"My body, my Instagram and my life … 2022", escribió en el carrusel de fotos publicadas en su perfil de la plataforma social, en las que también aparece Andrés, quien se desempeñaba como productor del programa "Sale el Sol", de Imagen Televisión y ahora, al parecer, los dos hicieron una alianza laboral.

A sus 38 años y con una carrera artística muy consolidada, Maite se deja ver más desinhibida y empoderada, decidida a reinar el mundo.

Haciendo oídos sordos a rumores que aseguraban que está embarazada de su pareja sentimental, la guapa Maite Perroni ha demostrado una y varias veces más que lo que se diga de ella no es de importancia.

JM