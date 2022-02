Magali Boysselle, camaleónica y talentosa

La actriz mexicana Magali Boysselle, quien tiene gran trayectoria en cine y televisión, inició febrero con dos importantes estrenos: “Oscuro deseo”, la segunda y última temporada que ya está disponible en Netflix; y la salida en cines de la película “¡Qué despadre!”, la cual será estrenada el 17 de febrero.

En entrevista con EL INFORMADOR habla sobre estos dos proyectos. En “Oscuro deseo” Magali interpreta a la psicóloga de “Alma Solares”, personaje que hace Maite Perroni, por lo que el público verá una evolución en esta relación, pasando de lo profesional a una buena amistad.

“La terapeuta sigue siendo terapeuta, eso no cambia, pero lo interesante de este personaje es que en esta segunda temporada tiene mayor participación. Y también lo que sucede es que le da una justificación psicológica a ‘Alma’, el personaje de Maite.

Podemos ver que ‘Alma’ vive esta relación con el personaje de Alex Speitzer como una adicción, porque así es lo que sucede en la vida real: hay mujeres y hombres en relaciones codependientes”, explica Magali.

Señala que tuvo la oportunidad de conocer a la terapeuta en la que está basado su propio personaje, quien trabaja en la fundación “Mujeres Apoyando Mujeres” (MAM): “Ella nos dio una explicación de lo que sucede con este tipo de relaciones de abuso y de control. Entonces, siento que el personaje de Maite tomó una humanidad más profunda de la que ya tenía; además, decidimos entre la directora y yo, que el personaje de la terapeuta también había pasado por una situación similar a la de ‘Alma’, y es por esto que en esta segunda temporada se hacen más amigas”.

En cuanto a la película “¡Qué despadre!”, comparte Magali que ésta es una comedia ligera para toda la familia. Protagonizan Mauricio Ochmann, Fiona Palomo y Sandra Echeverría. El director es Pedro Pablo Ibarra y en la cinta Magali interpreta a la pareja de Juan Diego Covarrubias.

La historia cuenta la vida de “Pedro” (Mauricio Ochmann), un soltero cuarentón que le gusta la fiesta, no tiene hijos y vive de noche. Pero todo cambia cuando conoce a “Aline” (Fionna Palomo). Ella le menciona que está buscando a su papá y que hay una alta probabilidad de que sea él.

“Venimos de tiempos complicados para todos (al respecto de la pandemia) y justo lo que la gente quiere ver en el cine es una comedia ligera. El personaje de Mauricio es muy apegado a su familia y yo soy esposa del hermano de él: Juan Diego”.

Finalmente, Magali comparte que le gusta mucho poder navegar en distintos géneros como en este caso la comedia, y con “Oscuro deseo” lo hace en un thriller erótico: “Una de las cualidades que debe tener un actor es ser camaleónico y poder interpretar comedia o tragedia, incluso stand up o cabaret, porque como actor tienes que ampliar el abanico lo más que se pueda. Yo la verdad es que he tenido suerte y he hecho de todo”.

