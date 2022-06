Mafe Walker: ¡De otro planeta! La verdad del idioma extraterrestre de la astróloga

Es casi imposible no saber quién es Mafe Walker, ya que es el personaje de moda en el mundo del internet, convirtiéndose de cierta forma en el foco de atención tanto de influencers como de historiadores, y no es para menos luego de que apareció en un video que se volvió viral donde sale hablando, según ella, un idioma extraterrestre, aunque al parecer ya se sabe la verdad detrás de la supuesta lengua que habla.

¿Quién es Mafe Walker?

Su camino hacia la fama en las plataformas digitales lo generó gracias a los cursos que ofrece holísticos, entre los cuales está el poder hablar idioma extraterrestre. Walker es de origen colombiano y se dedica a la astrología. Pese a que fue el punto número uno de críticas y burlas, gracias al video que se grabó donde habla el idioma alienígena, su popularidad creció de manera considerable.

¿Cuál es la verdad detrás de la supuesta lengua extraterrestre?

Existen algunas versiones que desmienten el supuesto lenguaje alienígena de la influencer, aunque la que se ha vuelto más fuerte por los fundamentos es la de unos expertos en lenguas muertas, quienes dicen que el idioma extraterrestre que habla Mafe Walker no es más que frases del idioma sumerio, esto de acuerdo con un curso que se adquirió fácilmente por internet por lo piden a las personas que no caigan en la trampa, pues estos cursos son gratuitos y no son lenguas alienígenas.

De acuerdo con los expertos, del idioma sumerio nacen alguna firmas para invocaciones angelicales y demoníacas que se utilizaban en la antigüedad, por lo que piden prudencia al usarlo debido a que se trató de uno de los primeros idiomas que se hablaron en la humanidad.

No obstante, en internet algunos usuarios aseguran que ella podría tener glosolalia, capacidad sobrenatural de hablar lenguas, según la Real Academia Española (RAE).

En psiquiatría se define como el "lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil, y también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos".

En la plataforma de TikTok hay un video que está empezando a volverse viral en la cuenta de Adrián Chávez, donde el tiktoker menciona que la glosolalia suele ocurrir de manera pública muchas veces por presión social, y que los glosolalistas mejoran conforme lo continúan hablando.

También lo que sí es un hecho y lo menciona Chávez es que no hay evidencia suficiente para sostener que se trate de una lengua, en este caso, el lenguaje de los alienígenas.

