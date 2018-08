Madonna hace homenaje a Aretha Franklin en los MTV VMAs 2018

Antes de entregar el premio de Video del año en los MTV Video Music Awards 2018, Madonna compartió una anécdota para rendir homenaje a la recientemente fallecida Aretha Franklin.

En el escenario del Radio City Music Hall, "La Reina del Pop" aseguró que Franklin cambió el curso de su vida. Recordó que a los 18 años abandonó su natal Detroit, con sólo 35 dólares en el bolsillo, para ir por su sueño de convertirse en bailarina profesional.

Tras años de luchar sin mucho éxito, por no ser "suficientemente alta o suficientemente bonita", Madonna se presentó en una audición de teatro musical.

Dijo que le fue bien en la prueba, pero le pidieron que cantara algo.

"Entré en pánico. No había pensado en esta parte. Afortunadamente uno de mis discos favoritos era de Aretha Franklin". En aquel entonces Madonna interpretó a capela "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" y tiempo después, uno de los productores que la vio en la audición la llamó para decirle que veían potencial en ella y la llevaron a París.

"Ella me trajo a donde estoy ahora. Quiero agradecerte Aretha por empoderarnos a todas. Larga vida a la reina", expresó. Además, Madonna entregó el premio de Video del Año a Camila Cabello.

