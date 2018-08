Aretha Franklin enmudece al soul

El soul se quedó mudo por un día. El género que nació de las voces de aquellos que por tanto tiempo no fueron escuchados hoy llora. Llora por la legendaria cantante Aretha Franklin, quien murió ayer jueves en Detroit a los 76 años. Llora porque se quedó sin su diosa.

“En uno de los momentos más sombríos de nuestras vidas, no somos capaces de hallar las palabras adecuadas para expresar la pena que destroza nuestros corazones”, anotaron sus familiares en un texto transmitido por la publicista de la cantante, Gwendolyn Quinn.

“Perdimos a la matriarca y a la roca de nuestra familia. El amor que tenía por sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y primos era ilimitado”, añadieron.

La diva reinante de la música popular estadounidense, que durante más de medio siglo influyó a varias generaciones y llegó a ganar 18 Grammys, falleció de cáncer de páncreas tras años de batalla contra la enfermedad.

Durante la última semana había recibido cuidados paliativos en su hogar de Detroit y murió rodeada de familiares y amigos.

Poco después del anuncio de su muerte, el presidente Donald Trump le rindió un homenaje y celebró su voz como “un maravilloso regalo de Dios”: “La Reina del soul Aretha Franklin ha muerto. Era una gran mujer, con un maravilloso regalo de Dios, su voz. ¡Se le extrañará!”, tuiteó el mandatario.

Nacida en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de 1942, hija del prominente predicador bautista C. L. Franklin y de Barbara Siggers Franklin, Aretha Louise Franklin creció cantando góspel en la iglesia bautista de New Bethel en Detroit, liderada por su padre. La música estaba en su sangre, en su ADN y por sobre todo, en su corazón.

Su voz clara y poderosa le valió su primera grabación, “Spirituals”, en 1956, gracias a un contrato con un sello local cuando tenía apenas 14 años.

Firmó un contrato con Columbia Records en 1960, cuando difundió su primer álbum, “The great Aretha Franklin”, una mina de varios hits de R&B, incluido uno que se convirtió en uno de los 40 más escuchados de Billboard en 1961, “Rock-A-Bye Your Baby (With A Dixie Melody)”.

Pero su carrera realmente despegó tras su transferencia al sello Atlantic Records en 1966 y el comienzo de su colaboración con el legendario productor Jerry Wexler, que resultaría en 14 álbumes juntos.

La canción “Respect”, que le valió su apodo de “reina del soul”, trepó al número uno de los sencillos más escuchados en 1967, liderando el ranking durante semanas. La canción fue adoptada como el himno de los movimientos por los derechos civiles y la igualdad de las mujeres.

Pero Franklin tuvo decenas de canciones que alcanzaron el codiciado “Top 40”, según el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y sus hits franquearon estilos, del soul al “rythm and blues”, del góspel al pop y al jazz.

Y aquí viene la avalancha de éxitos, himnos y temas que rompieron la barrera del tiempo: “Natural Woman” (1968), “I say a little prayer” (1968), “Day Dreaming” (1972), “Jump to It” (1982), “Freeway of Love” (1985) y “A Rose Is Still A Rose” (1998).

La huella de Franklin no se mide por sus éxitos ni por lo que cantó. Lo hace por la manera en que influenció a distintas generaciones de cantantes, desde la diva del pop Mariah Carey a la fallecida cantante Whitney Houston, hasta Alicia Keys, Beyonce, Mary J. Blige y la difunta británica Amy Winehouse.

REACCIONES

La música llora

• “Es difícil concebir un mundo sin ella. No sólo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto indeleble en el mundo”. Barbra Streisand, vía Twitter.

• “Aretha fue una inspiración eterna para mí y tantas otras, la reina máxima, gracias por el regalo de tu voz, tu música y tu alma inquebrantable”. Christina Aguilera, vía Twitter.

• “La pérdida de Aretha Franklin es un golpe para todo el que le gusta la música real: la música del corazón, del alma y de la iglesia. Su voz era única”. Elton John, vía Instagram.

• “Por más de 50 años, removió nuestras almas. Era elegante, agraciada y totalmente intransigente en su arte. La primera escuela de música de Aretha fue la iglesia y sus actuaciones fueron propulsadas por lo que aprendió ahí”. Bill Clinton, en un comunicado.

• “Tomemos todos un momento para dar gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la reina de nuestras almas, que nos inspiró a todos por muchos, muchos años”. Paul McCartney, vía Twitter.

EN IMÁGENES

Así se construyó la leyenda

Conexión eterna con el góspel

Aretha Franklin nació en Memphis, Tennessee en 1942. Su padre, un prominente ministro bautista con conexiones en la música góspel, muda a su familia brevemente a Buffalo antes de radicarse en Detroit cuando Aretha tenía dos años. Fue siempre una mujer religiosa.

Consolidación espiritual

Franklin lanza un álbum de góspel en vivo, “Amazing Grace”, en medio de un resurgimiento en la música espiritual. Vende más de dos millones de copias y se ubica entre sus más grandes éxitos. Es junio de 1972 y su vida profesional está en la cúspide.

Aquellos Grammy

En febrero de 1967, Franklin grabó “Respect”, himno que definió su carrera. La canción alcanza el No. 1 de la lista pop de Billboard, Franklin gana dos premios Grammy y se convierte en una estrella internacional. Ese tema abriría su álbum “I Never Loved a Man the Way I Love You”.

Renacer en los años ochenta

Se estrena la exitosa película de comedia “The Blues Brothers”, en la que Franklin canta “Think” en una de las escenas más recordadas. Fue una señal de que los años ochenta serían un renacimiento para su carrera.

Diosa del soul, reina del rock

En enero de 1987, Franklin es la primera mujer incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll. En abril de ese mismo año, “I Knew You Were Waiting (for Me)”, un dueto con George Michael, llega al No. 1 en las listas de popularidad.

Clave en la cultura norteamericana

Franklin, con 52 años, se convierte en la persona más joven que haya sido seleccionada para los honores del Centro Kennedy. En su homenaje, el presidente Bill Clinton dice que él y la primera dama la consideran una de sus artistas favoritas.

Los años finales

Luchando contra el cáncer de páncreas, Aretha jamás dejó los escenarios y se mostró fuerte hasta el final de su vida.

Todavía el año pasado se presentó en la gala anual que organiza Elton John para luchar contra el VIH.

Alcanza el cielo

En noviembre de 2005, el presidente George Bush le otorga la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo galardón civil de la nación. En 1999 ya había recibido la Medalla Nacional de Artes y Humanidades.