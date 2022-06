Este domingo 5 de junio se llevaron a cabo los MTV Movie & TV Awards 2022, donde estrellas como Jennifer Lopez y Olivia Rodrigo destacaron tanto en el evento -al ser algunas de las pocas galardonadas- como en la alfombra roja, donde revivieron la nostalgia por la moda de principio de milenio y se robaron todas las miradas de los fotógrafos.

La ausencia de Zendaya -quien ganó un premio por su actuación en Euphoria- se notó tanto en el evento como en la alfombra roja, ya que la actriz de 25 años es una de las celebridades contemporáneas que más suele impactar con sus looks en eventos de esta clase. Sin embargo, su ausencia no significó que el evento no contara con más de un par de looks que fueron aplaudidos y nos recordaran que la nostalgia por la estética de los 2000 es una de las mayores tendencias del momento.

Jennifer Lopez

La mediática actriz y cantante Jennifer Lopez recibió dos galardones en los MTV Movie & TV Awards 2022, uno a “Mejor Canción” por “Marry Me” y el reconocimiento “Premio Generación MTV”. ¿Qué mejor recordatorio de la nostalgia por los 2000 que homenajear a Jennifer Lopez? A pesar de no haber asistido al lado de su futuro esposo, Ben Affleck, J-Lo se robó todas las miradas en la alfombra roja en un sencillo vestido negro firmado por Monot con vibras de principio del milenio.

Jennifer Lopez. AFP/Chris Delmas

Sydney Sweeney

La joven actriz perteneciente al elenco de “Euphoria” subió al escenario para recibir el galardón a “Mejor Pelea” por su ya famosa escena al lado de Alexa Demie en la aplaudida serie. Sydney vistió un conjunto firmado por Miu Miu donde la principal protagonista fue una mini falda de tiro bajo plateada, una tendencia de hace dos décadas que está de regreso.

Sydney Sweeney. AP/Richard Shotwell

Olivia Rodrigo

La joven cantante Olivia Rodrigo se ha convertido en poco tiempo en una de las celebridades más destacadas en este tipo de eventos, y un ícono de estilo para la generación Z. Olivia Rodrigo llevó a los MTV Movie & TV Awards 2022 un vestido negro con tirantes cruzados tipo halter, y un peinado que en definitiva fue un guiño a la estética del Y2K.

Olivia Rodrigo. AFP/Michael Tran

Vanessa Hudgens

La actriz y cantante Vanessa Hudgens asistió como presentadora a los MTV Movie & TV Awards 2022. Vistió un inolvidable diseño morado de Vera Wang, que acompañó por un par de plataformas, aretes y peinado que también revivieron la nostalgia por la moda Y2K.

Vanessa Hudgens. AP/Richard Shotwell

