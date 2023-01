MET Gala 2023 revela a sus anfitriones y homenaje especial a Karl Lagerfeld

La máxima fiesta de la moda, la MET Gala 2023, está lista para celebrar una nueva edición, en donde el lujo y la creatividad estarán nuevamente en su máxima expresión para reunir a los exponentes más destacados de las industrias creativas, el entretenimiento y las tendencias, enfocando este año su recaudación a beneficio del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Este año, la MET Gala 2023 se realizará el próximo 1 de mayo, y poco a poco ha revelado algunos de los ejes principales que darán forma a esta nueva edición, anunciado que en este nuevo encuentro se rendirá homenaje al llamado káiser de la moda: Karl Lagerfeld, quien será recordado mediante la exhibición “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

Como cada año, la MET Gala tendrá a sus anfitriones estelares. Para esta ocasión, Anna Wintour, Roger Federer, Michaela Coel, Penélope Cruz y Dua Lipa serán los responsables de comendar la celebración, que al tener a Karl Lagerfeld como tema homenaje, compartirá 150 de sus looks más icónicos ideados por el afamado diseñador que lidero a las más distinguidas casas de moda como Chanel.

A través de sus redes sociales oficiales, The Metropolitan Museum of Art reveló las novedades de este año, indicando que la exposición “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” estará abierta al público a partir del 5 de mayo.

