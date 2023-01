A propósito del espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl LVII, vegasinsider.com realizó una encuesta representativa de la población de Estados Unidos y, según los resultados de la encuesta, Britney Spears es la artista invitada que el público desearía ver en la actuación de Rihanna (22,6 % de los votos), seguida de Eminem (19,46 % de los votos) y ASAP Rocky (14,53 %).

El 14,1 % de los estadounidenses preferiría no ver a ningún artista invitado, y al 12,54 % le gustaría que apareciera Drake. Mientras que “Diamonds” es la canción más buscada en el setlist de Rihanna, seguida de “Don’t Stop the Music” y “All f the Lights”, respectivamente, según los resultados de la encuesta. En el puesto cuatro y cinco aparecen “American Oxygen” y “B**** Better Have My Money”.

“Diamonds” también fue la opción más popular en la mayoría de los estados de Estados Unidos, seguida de “Disturbia” y “Can’t Remember To Forget You”. Datos de interés: El espectáculo de medio tiempo de 2022 con Dr.Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J.Blige y Kendrick Lamar es el espectáculo de medio tiempo más popular de los últimos 10 años entre los estadounidenses (14,9 % de los votos), seguido por el de Jennider Lopez y Shakira (13,06 % de votos) y la de Lady Gaga (12,8% de los votos).

El 12 % de los estadounidenses no planea ver el partido ni el espectáculo de medio tiempo, mientras que el 11 % planea ver solo el espectáculo de medio tiempo, el 20 % planea ver solo el partido, el 56 % verá ambos.

La encuesta fue realizada por VegasInsider entre el 15 y el 17 de enero de 2023 a través de un proveedor de encuestas externo con un tamaño de muestra de 1161 encuestados, que se dividieron en partes iguales para representar los grupos de edad y la distribución geográfica de la población en los Estados Unidos para lograr una representación precisa de las opiniones de la población.