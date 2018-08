"Luzia" , un viaje por los sentidos

El circo requiere paciencia y constancia. Diana Ham es una artista que ha sabido esperar para formar parte del elenco principal de “Luzia”, el más reciente espectáculo que Cirque du Soleil presenta en Guadalajara para rendir homenaje, muy a su estilo, a las tradiciones mexicanas.

Tras el montaje de la “Gran Carpa Blanca y Dorada”, los artistas del llamado Circo del Sol comenzaron sus ensayos previo a la función inaugural que abre temporada a partir del 30 de agosto y hasta el 23 de septiembre en la explanada López Mateos.

En varias ocasiones el espectáculo roba el aliento. EL INFORMADOR / F. Atilano

Diana Ham es originaria de la Ciudad de México y experta en “pole dance”, disciplina artística y deportiva con la que la también bailarina y acróbata internará a los espectadores a uno de los actos centrales en el que se memora a la selva mexicana y especies silvestres como el peyote en un ambiente místico donde el equilibrio y la fortaleza física serán esenciales para recorrer los paisajes más emblemáticos de México.

“Aquí aprendes a convivir con mucha gente diferente en ideologías, culturas, vives en tour, en cuatro maletas, te desapegas de las cosas que crees que son importantes, aprecias más a tu familia, a tu país, a tu gente y tradiciones”.

Siempre interesada en el arte circense y tras especializarse en otras disciplinas artísticas, Diana Ham soñaba con integrarse a la afamada compañía nacida en Canadá y después de audicionar tuvieron que pasar cinco años para que la mexicana formara parte de este elenco en el que también participan otros compatriotas como la cantante Majo Cornejo y Gerardo Ballester Franzoni, participante del acto llamado “Jaguar”.

El cuerpo humano es llevado al límite. EL INFORMADOR / F. Atilano

“Siempre amé al Cirque du Soleil, fue un sueño latente muchos años que después se hizo realidad. Siempre estuve involucrada en actividades de danza, música, gimnasia rítmica pero no profesionalmente, casi al terminar la licenciatura en Biotecnología y dije no, quería hacer lo que realmente quería, seguí entrenando, mucha gente que me apoyó en el camino, soy autodidacta en el pole, fui de las pioneras en México”.

Convertida en la solista del acto de “pole dance”, Diana Ham también participa en otros números relacionados al futbol, además de interpretar también a la mujer iguana, en compañía de otros montajes que recuerdan el misticismo mexicano y sus leyendas y fantasías con los famosos alebrijes.

La mexicana, Diana, se integró a la perfección al espectáculo. EL INFORMADOR / F.ATILANO

¡Agéndalo!

“Luzia: así soñamos México” de Cirque du Soleil en la explanada López Mateos (en Avenida López Mateos casi esquina Cubilete), del 30 de agosto al 23 de septiembre. Boletos: función inaugural del 30 de agosto agotados, funciones a partir del 31 de agosto a las 17:00 y 21:00 horas. Costo: VIP en tres mil 665 pesos; y de $991. 50 pesos a dos mil 551 pesos (de sección “E” a Platino).