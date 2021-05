En la década de los 90, Charly López formaba parte del grupo pop Garibaldi, en el cual también se encontraba Patricia Manterola, por eso asegura que el supuesto romance entre la cantante y Luis Miguel, nunca sucedió, como hacen referencia en la serie del llamado Sol.

"No hubo relación, sí nos topábamos a Luis Miguel en los aeropuertos, porque él traía su avión particular y nosotros también, por el ritmo de trabajo, nos llegamos a subir a su avión con él a platicar antes de despegar, pero jamás vi que hubiera una relación con Paty".

El empresario señaló que en la serie no se dice directamente que sea Paty Manterola, sólo que era una chica morena lo que podría hacer pensar que también podría ser Pilar Montenegro, porque eran las únicas morenas en Garibaldi; pero al saber que fue la propia Manterola quien manifestó su desacuerdo porque utilizaron su imagen sin consultarla, comentó: "Ah cab... ¿lo dijo Paty? Ay golosa mi Paty, yo no sabía eso se lo tenía muy guardado, sé que había una buena amistad pero no que anduvieran, si lo dijo Paty qué bueno, pero yo nunca los vi".

Sobre el tratamiento que volvieron a dar del romance entre Luis Miguel e Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, destacó que ese era su pasado y que ahora estaba viviendo una etapa maravillosa al lado del diputado, "lo que haya pasado antes con quien haya sido, no pasa nada".

También explicó que todo lo que sale en la serie es algo muy personal del cantante, su punto de vista, incluso siente que en esta segunda parte se está abriendo mucho más para mostrar quién es Luis Miguel, con todo y su lado oscuro, por eso no tiene nada que criticarle a este producto; aunque sí a esta estrella.

"Lo único que le diría es que se cuide, que se ponga a dieta, que se ponga chin... yo veo a Ricky Martin, a Chayanne, todos enteros, a Luis Miguel que lo pongan a hacer ejercicio, si no yo te entreno carnal, yo lo haría feliz de la vida. No estoy juzgando, pero vean a Mayer a Latin Lover, somos de más de 50 todos, la verdad es que nos dedicamos al ejercicio y Luis Miguel tiene la cara, la voz y el cuerpo para mucho más tiempo, nada más que se cuide un poco más físicamente, no estoy diciendo que esté gordo pero sí podría estar mejor. Si me lo pide yo feliz lo entreno, lo pongo buenísimo en dos meses y medio".

Charly fue cuestionado del porqué no estará en el nuevo proyecto de Sergio Mayer titulado Sie7e, a lo que respondió que él no cantaba y los actores principales necesitaban tener buena voz, respuesta que dio pie a preguntar si era verdad entonces, que los miembros del grupo Garibaldi no cantaban y hacían playback.

"Sí cantábamos, pero no lo hago como lo hace Samo por ejemplo, en Garibaldi cantábamos los cuatro y nos entonábamos, las notas de Garibaldi eran muy sencillas, no eran nada complicadas, además tú no puedes ir a un palenque a Texcoco o a cualquier palenque llegando a hacer playback, o ponen Viña del Mar 94 y era en vivo, no traíamos coros ni mucho menos, entonces los garibaldis sí cantábamos pero no éramos Luis Miguel".

