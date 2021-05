Javier Gómez pondrá todo en su lugar en “Luis Miguel, la serie”

La diversidad de plataformas con las que cuenta el entretenimiento emociona mucho al actor Javier Gómez, quien celebra que tres de sus proyectos se consolidan simultáneamente a través de Televisa, Netflix y Amazon Prime Video.

Por una parte, Javier se mantiene al tanto de la reacción del público de “El dragón” en su segunda temporada a través del canal de Las Estrellas de Televisa en el horario nocturno estelar, en donde da vida al ambicioso político “Carlos Duarte”, en tanto que también ve cómo se incrementa nuevamente la euforia por “Luis Miguel, la serie”, en la que interpreta a “Jaime Camil Garza”, íntimo amigo de Luis Miguel; además, alista el estreno de la segunda temporada de “El juego de las llaves” por Amazon Prime, la cual el pasado mes de enero concluyó filmaciones en Cancún.

En entrevista con EL INFORMADOR, Javier destaca el buen posicionamiento que “El dragón” —también disponible en Netflix— ha tenido al considerar que esta trama vino a refrescar el concepto de las teleseries latinas con una narrativa que apuesta por la acción, el drama y el legado familiar.

“Es una segunda temporada muy interesante, más que la primera. El personaje que hago, ‘Carlos Duarte’, secretario gobernación de México, tendrá una participación interesante y empezará su enemistad con el protagonista ‘Miguel Garza’ (Sebastián Rulli), estará muy bueno”, detalla Javier Gómez al destacar los retos interpretativos que representa dar vida a un villano como “Carlos Duarte”.

“Interpretarlo fue fácil, porque hay muchísimos como este personaje en la vida real. Yo creo que en toda Latinoamérica tenemos políticos muy honorables que realmente llegan a sus puestos para desarrollar una función pública, pero hay otros que no, que llegan a esos puestos para obtener poder y aprovecharse para beneficio propio, ese es el caso de ‘Carlos Duarte’, que es desafiador, reactivo, vísceras, corrupto, que en la imagen pública se presenta como reservado y controlado, pero en el fondo no lo es”.

Un regreso especial

Tras el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, Javier Gómez recuerda cómo llegó a este proyecto para interpretar a uno de los personajes clave en la vida del llamado “Sol de México”, pues “Jaime Camil Garza” —padre de los actores Jaime Camil e Issabela Camil— no solo fue uno de los salvavidas financieros del cantante, sino que también tuvo una relación especial, ya que su hija Issabela —interpretada como ‘Erika’ por Camila Sodi— fue pareja sentimental del cantante de “La Incondicional”.

“Me mandaron un lineamiento de lo que podría ser este personaje, yo improvisé y les gustó mucho, a mí no me importó estar en Buenos Aires, me fui para México y así hice cinco capítulos para la primera temporada con una importante participación, desde lo que pasa con mi hija en la historia, de los aprietos económicos que ocasiona Luisito Rey; y en esta segunda temporada lo que viene también tiene bastante relevancia”.

Javier comparte que, si bien para la segunda temporada el personaje de “Jaime Camil Garza” aparecería durante el funeral de “Luisito Rey”, en el primer capítulo, esta escena no se integró a la edición final; sin embargo, este próximo 23 de mayo, el séptimo episodio significará la oportunidad de ver nuevamente al padre de los Camil junto a Luis Miguel.

“Grabé el capítulo uno, el funeral, pero editaron varias de las escenas y no se pudo ver, pero en este nuevo capítulo sí lo veremos, y vamos a saber un poco qué es lo que ocurre con la relación de ‘Erika’, que es mi hija; sabremos cuál es el desenlace con ‘Micky’, de cómo nuestra familia sigue involucrada”, finaliza.