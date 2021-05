“Luis Miguel, la serie”: Adiós, Luisito Rey; hola, “José Pérez”

Ni tan villano, ni tan santo… Y eso fue lo que cautivó a Juan Ignacio Cane para dar vida a “José Pérez”, quien se ha convertido en el nuevo antagonista de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” -producción de Netflix que cada domingo estrena un capítulo nuevo- con un personaje que pareciera ser el responsable de llevar al llamado “Sol de México” a una crisis que casi arruina su carrera.

“Yo no tomo a ‘José Pérez’ como un villano, sino más como un oportunista, una de las tantas personas que están siempre cercanas a las estrellas, pero que son parásitos, que están a la orden del día no solo para vivir su vida, sino también para ver qué tajada pueden sacar”, explica el actor al recordar las decisiones que este personaje toma en las finanzas y los escenarios del intérprete de “La incondicional”.

Juan Ignacio Cane, originario de Rosario, Argentina, resalta el compromiso y nerviosismo por sumarse a un proyecto que se posicionó como el favorito en América Latina a través de Netflix desde el estreno de su primera temporada, por lo que las expectativas para su segunda entrega aumentaron para el nuevo elenco que se integró junto a Diego Boneta y César Bordón, para relatar los conflictos personales y laborales de Luis Miguel a partir de los años 90.

“Es algo muy lindo lo que estamos viviendo todos, los espectadores porque esperaron mucho tiempo para una segunda temporada y nosotros como actores que tenemos la posibilidad no solo de trabajar, sino estar en una producción de esta envergadura, de poder contar una historia tan linda no solo para México, sino para Latinoamérica; Luis Miguel es un ícono en todo el continente”.

Juan Ignacio destaca la creatividad con la que “Luis Miguel, la serie” reta a los actores al situar a los personajes en diversas líneas de tiempo, y en el caso de “José Pérez”, el espectador ha sido testigo de cómo esta figura, brincó de ser el chófer del mánager “Hugo López” (César Bordón), hasta convertirse en el tour mánager de Luis Miguel, aprovechando a su paso cualquier oportunidad para obtener beneficios propios a costa de la carrera de una estrella internacional.

“Es un desafío, un día grabas algo del pasado y después del presente, es algo muy lindo también para el espectador, que justo lo mantiene expectante minuto a minuto. Ya lo habíamos visto en la primera temporada y ahora se utiliza el mismo recurso, como actor también estás preparado para meterte en la historia, vas de ‘José’ como chófer y luego a verlo como tour mánager, lo disfruté mucho”.

El actor, quien también está en el catálogo de Netflix -en México y Argentina- con la serie deportiva “Apache: la vida de Carlos Tévez”, resalta que si bien el “José Pérez” que se muestra en “Luis Miguel” es ficticio, pero basado en experiencias reales de diferentes representantes que fueron cercanos al “Sol”, él optó por complementar el carácter de su personaje con una visión totalmente profesional y acudiendo a sus amigos musicales para que le contaran cómo se vive la relación entre un artista y su manager.

“Cuando me llegó el casting, llevé al personaje más por el lado de la música, por suerte tengo amigos músicos en Argentina, que me ayudaron con contactos de algunos managers para tener pláticas con ellos. Eso me ayudó mucho para conformar un poco a ‘José Pérez’”.

Brinco internacional

Juan Ignacio Cano señala jamás haber imaginado las nuevas dinámicas que tendrían los actores a través de plataformas inmediatas y globales como Netflix, en donde ahora puede compartir proyectos simultáneamente con historias y personajes totalmente distintos, y tras su debut en Netflix, nuevos proyectos aguardan a futuro.

“Cuando empezaron abrirse este tipo de plataformas, no solamente te dan la posibilidad de que te vean en tu país, sino que ya puedes traspasar esa fronteras, ya me había tocado con ‘Apache’, con un personaje haciendo a un director técnico de futbol, totalmente distinto a ‘José Pérez’. Es la posibilidad de que ahora te ven más productores, te mueven a más trabajos, que es lo que persigue cualquier actor, lograr esa continuidad”, finaliza.