Luis Miguel y su madre Marcela Basteri es una historia triste que encierra dudas y muchas lágrimas para el cantante; hoy, Día de las Madres, "El Sol" recordó a la mujer que le dio su vida.

La última vez que se vio con vida a Marcel fue el 16 de marzo de 1985, cuando "Luismi" le dedicó una canción en el Luna Park en Argentina; desde entonces se han originado diversas teorías sobre lo que sucedió con la madre de uno de los artistas más queridos de Latinoamérica, desde un asesinato hasta su aparente aparición como una vagabunda en Buenos Aires.

Se trata de un misterio que ni el propio Luis Miguel ha podido resolver, un peso que ha tenido que cargar durante toda su vida y un secreto que su padre Luisito Rey se llevó a la tumba. En aquella presentación del Luna Park se observa a un alegre Luis Miguel, que al igual que su madre lucen conmovidos por un reencuentro después de tres meses de que el cantante estuvo en giras; fue tanta la emoción del intérprete que hasta derramó algunas lágrimas.

Luis Miguel recuerda a su madre

Luis Miguel y su madre: la foto que compartió en Instagram. ESPECIAL

"Luismi" ha estado más activo que de costumbre en sus redes. Pero esta mañana impactó a sus miles de fans en el mundo al colgar en sus estados de Instagram una foto en la que aparece junto a su madre Marcela Basteri, él muy joven junto a una Marcela sumamente sonriente; sin colocar ningún mensaje, "El Sol" sólo posteó esta foto que refleja tiempos felices.

En una entrevista de 2008, Luis Miguel reiteró lo importante que era una madre, y lo difícil que era vivir sin su amor, algo que esperaba entonces, poder superar. "No, desgraciadamente no, y esa es una de las cosas que más me duelen y es de los temas que siguen estando ahí pendientes: yo creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible, una madre siempre será una madre, sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, que no contamos con ese cariño, con ese amor, todavía le damos muchísimo más valor".

