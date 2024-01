Dicen por ahí que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y este 31 de diciembre, después de más de cuatro meses y más de 60 conciertos, Luis Miguel finalizó su gira 2023 .

Este tour, que quizá podría ser el más importante en toda la carrera del cantante, significó el regreso del astro musical a los escenarios después de más de cuatro años de ausencia, provocando así la locura entre sus fans, la cual se vio reflejada en la alta demanda para los accesos; pues a tan solo unas horas de que salieran a la venta, se agotaron todas las presentaciones.

Luis Miguel: Tour 2023 inició en agosto en Argentina y continuó por otros países como Chile, Estados Unidos y, México, lugar que eligió no solo para cerrar con broche de oro su retorno musical, también el año.

La noche del pasado domingo, el intérprete de “La incondicional” ofreció el último concierto de su gira en un exclusivo hotel de la Riviera Maya, del que se han podido ver algunos vistazos gracias a los videos que ya circulan en varias redes sociales y que ya se han hecho virales.

En las grabaciones se puede ver a Micky vestido elegantemente, con un traje y corbata negra que contrastaron con una camisa blanca, vestuario que ocupó durante todas las fechas del tour.

Después de llevar a sus fans por un recorrido de sus más grandes éxitos, y en punto de la medianoche, “El Sol” tomó una copa de champagne para brindar con el público y sus músicos por la llegada del 2024. Posteriormente, el cielo se iluminó con fuegos artificiales, emocionando al cantante, pues hay quienes aseguran que lloró en pleno escenario.

Pero “Luismi” no estuvo solo, además de los cientos de fans, también estuvo presente su hija, Michelle Salas y su yerno, Danilo Díaz.

Para el 2024, el cantante continuará con su serie de conciertos, esta vez por Europa y varias regiones de América y de nueva cuenta nuestro país aparece en el itinerario, será el próximo mes de octubre cuando Luis Miguel regrese a casa.

